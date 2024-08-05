AI PC 新賣點明年大降價 可望掀一波換機潮

高通強攻AI PC，宣示明年搭載旗下驍龍X系列處理器的AI PC終端售價最低可降至700美元（約新台幣2.3萬元），價位與目前市面上消費型機種相當，更僅當下主流AI PC半價，而且不會犧牲神經處理單元（NPU）性能。

高通力推高規低價AI PC策略，業界預期英特爾、超微也將跟進，藉由「甜甜價」，打破當下AI PC因售價偏高導致買氣觀望的狀況，掀起龐大換機潮，宏碁（2353）、華碩（2357）等品牌廠樂翻天。

市調機構普遍預估，明年全球AI PC出貨量可逾1億台，滲透率約四成。業界分析，2020年至2021年疫情期間，PC產業迎來一大波換機潮，以時程推斷，今、明年將是疫情換機用戶新一波換機潮起飛的時間點，伴隨高通AI PC有望對折賣，明年AI PC市場將大爆發，有望比1億台以上的預期多更多。

宏碁、華碩均樂觀看待AI PC市場發展。宏碁董事長陳俊聖透露，現在新的PC採購，大概有八到九成都會討論到AI PC，宏碁AI PC產品也正陸續出貨，市場成長走勢明確，預期很快就會成為「標配」，接下來就等商業模式確立後，將帶動整個PC產業進入世代翻轉期。

華碩也推出涵蓋超微與高通平台的全新AI PC出擊，喊要當全球AI PC龍頭。華碩共同執行長胡書賓宣示，在這波AI革命中，華碩要掌握先機，致力打造智慧和永續的未來，透過跨產品線組合的AI解決方案，實現人人隨時隨地可使用AI的願景。

高通的驍龍X系列處理器，是全球首發符合微軟新一代AI PC架構新標準「Copilot+PC」的處理器，而且是業界第一款以安謀（Arm）架構打造的第三方AI PC處理器，打破英特爾、超微寡占的局面。

此前，蘋果也以安謀架構打造自家M系列處理器，但僅供自家產品使用，不適用第三方產品。

高通現階段驍龍X系列處理器主打專為AI應用設計的神經處理單元（NPU）達45 TOPS（每秒兆次操作），強調高效能、更省電，且支援微軟的AI聊天機器人Copilot，不過，終端售價始終無法親民，目前入門款搭載高通驍龍X系列處理器的AI PC要價約1,000美元起跳，高階版甚至要價1,600美元至1,700美元以上。

至於搭載x86架構處理器的AI PC，目前價格帶普遍落在1,400美元至1700美元附近，由於單價偏高，成為AI PC滲透率提升的一大絆腳石。

高通誓言要打破現在AI PC售價偏高的問題。綜合外媒報導，高通執行長艾蒙受訪時透露，驍龍X系列產品路線圖明年將擴展到零售價最低至700美元，且不犧牲神經網路處理單元（NPU）性能的終端產品。同時，高通已與OEM廠商合作開發下一代Copilot＋PC，更多PC產品訊息將在9月德國柏林消費電子展（IFA）發布。

業界分析，高通驍龍X系列AI PC目前不支援部份遊戲等軟體，但與微軟等坊間工具性軟體均相容，若高通AI PC降至700美元，價位與目前消費型入門機種筆電相當，極具吸引力，遊戲支援度就不是那麼重要，買氣可期。



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