輝達GB200晶片傳將延後一季放量 彭博：台積下半年跟著火
輝達（NVIDIA）GB200晶片傳將延後一季才會放量出貨，分析師認為，這對台積電（2330）今年下半年營收影響有限，輝達下半年銷售成長雖可能受限，但目前Hopper架構晶片仍供不應求，輝達仍能藉增產H100／H200晶片來拉高營收。
彭博資訊分析師認為，輝達以最新Blackwell架構打造的AI晶片傳延後三個月出貨，對台積電下半年營收的衝擊可能輕微，因為台積下半年營收成長的主要推手是蘋果、高通、聯發科的新款智慧手機晶片，而非輝達新AI晶片產品，況且生產問題仍可望解決，在第4季加速出貨。
彭博分析師指出，輝達則可能延後Blackwell架構相關新晶片出貨，導致本財年下半年度（今年8月至明年1月底）銷售優於預期的幅度縮小，但要判斷導致營收遜於預期仍為時過早，因為輝達還能增產現有的H100／H200晶片，以達成部分目標，而延後出貨的營收貢獻，可能要到下個財年第1季（明年2月至4月）才會反映。
確切而言，準備出貨的Blackwell架構晶片有好幾款，包括B100及B200，其中B200功能更強、需求更大。
另外還有GB200，這款晶片速度更快，因封裝了兩組B200 GPU與一組中央處理器（CPU），並以高頻寬分享數據。
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