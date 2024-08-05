科技四巨頭砸大錢投資 AI FT：熱潮才剛開始

全球股市近期動盪，AI市場利空消息跟著滿天飛，惟就實際狀況來看，美國科技巨頭們正競相打造AI基礎設施，今年上半年已大幅提高資本支出50%，總金額突破1,000億美元（逾新台幣3.28兆元），而且這股支出熱潮還只是剛開始。

英國金融時報（FT）整理雲端服務業（CSP）四巨頭亞馬遜、微軟、Google母公司字母、臉書母公司Meta的財報說明會內容後發現，四大廠今年上半年資本支出共達1,060億美元，企業高層更承諾未來18個月將進一步提高投資。

美科技大咖AI支出

Meta執行長祖克柏預估，今年資本支出可能達到400億美元；亞馬遜說，預計今年整體資本支出將「大幅增加」，多數投入新的雲端基礎設施。

這些大型科技公司的預測，意味著AI相關投資到今年底時，可能會增加一倍多，Dell'Oro集團分析師目前預計，未來五年內投入資料中心等基礎設施的資金上看1兆美元（逾新台幣32.8兆元）。

其中許多支出將用於收購土地與打造新的資料中心，大量資金將投入購買主要由輝達（NVIDIA）製造的特殊晶片叢集。

AllianceBernstein美國成長部門主管提爾尼表示：「科技公司的管理階層正在押注支出。」但他也說：「投資人仍不清楚所有的商業模式和回報是什麼。目前正在創造一個『相信我們』的環境，但考量到累積支出規模，這樣的環境令人不太能寬心。」

晨星公司（Morningstar）分析師霍德爾則說：「我認為，許多投資人自然會馬上把當前的情況，拿來與1990年代末期和2000年代初期的電信泡沫相比較。當時多數投入擴張的公司都破產了，這種擴張在某些層面上類似於現在。不過，主要的區別在於，目前大舉擴張的公司，擁有獲利豐厚的既有業務，以及如堡壘般的資產負債表。」

例如，Google高層已指出，廣告營收強韌，光第2季就增加11%、達646億美元，是該公司核心業務足以承受支出負擔的證明。



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