快訊

整理包／狂賀「麟洋配」二連霸奪金！「4大超商加碼限時優惠」一次看

科技四巨頭砸大錢投資 AI FT：熱潮才剛開始

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

全球股市近期動盪，AI市場利空消息跟著滿天飛，惟就實際狀況來看，美國科技巨頭們正競相打造AI基礎設施，今年上半年已大幅提高資本支出50%，總金額突破1,000億美元（逾新台幣3.28兆元），而且這股支出熱潮還只是剛開始。

英國金融時報（FT）整理雲端服務業（CSP）四巨頭亞馬遜、微軟、Google母公司字母、臉書母公司Meta的財報說明會內容後發現，四大廠今年上半年資本支出共達1,060億美元，企業高層更承諾未來18個月將進一步提高投資。

美科技大咖AI支出
美科技大咖AI支出

Meta執行長祖克柏預估，今年資本支出可能達到400億美元；亞馬遜說，預計今年整體資本支出將「大幅增加」，多數投入新的雲端基礎設施。

這些大型科技公司的預測，意味著AI相關投資到今年底時，可能會增加一倍多，Dell'Oro集團分析師目前預計，未來五年內投入資料中心等基礎設施的資金上看1兆美元（逾新台幣32.8兆元）。

其中許多支出將用於收購土地與打造新的資料中心，大量資金將投入購買主要由輝達（NVIDIA）製造的特殊晶片叢集。

AllianceBernstein美國成長部門主管提爾尼表示：「科技公司的管理階層正在押注支出。」但他也說：「投資人仍不清楚所有的商業模式和回報是什麼。目前正在創造一個『相信我們』的環境，但考量到累積支出規模，這樣的環境令人不太能寬心。」

晨星公司（Morningstar）分析師霍德爾則說：「我認為，許多投資人自然會馬上把當前的情況，拿來與1990年代末期和2000年代初期的電信泡沫相比較。當時多數投入擴張的公司都破產了，這種擴張在某些層面上類似於現在。不過，主要的區別在於，目前大舉擴張的公司，擁有獲利豐厚的既有業務，以及如堡壘般的資產負債表。」

例如，Google高層已指出，廣告營收強韌，光第2季就增加11%、達646億美元，是該公司核心業務足以承受支出負擔的證明。


延伸閱讀

輝達GB200晶片傳將延後一季放量 彭博：台積下半年跟著火

新台幣 資本支出

延伸閱讀

輝達AI晶片設計瑕疵 傳延後出貨…大量生產需等明年Q1

AI軍備賽 光通訊商機火…上詮、波若威等營運添動能

貝佐斯暫停減持亞馬遜股

蘋果也發展AI 支出卻遠少於矽谷同業 靠的是這些策略優勢

相關新聞

HBO傳斷訊 衝擊百萬用戶…12個頻道恐看不到了

有線電視系統、頻道大戰再起。台灣最大有線電視多系統營運商中嘉集團與國際頻道HBO等頻道因2024年頻道版權費談不攏，HB...

輝達出狀況 鴻海老神在在

輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200傳良率出問題，導致大量供貨時間推遲一季，供應鏈與法人周末緊急動員調查後...

業者獻祭消費者 NCC只求不空頻

走了一個迪士尼，民眾下一個看不到的頻道可能是中嘉集團營運區的HBO。有線電視系統台想爭利潤，什麼頻道都可以殺價，而國家通...

HBO等12頻道 中嘉用戶16日恐斷訊

有線電視系統、頻道大戰再起。台灣最大有線電視多系統營運商中嘉集團與國際頻道HBO等頻道，因明年頻道版權費談不攏，HBO等...

鴻海喜連來...i16拉貨大爆發

鴻海如期搶吃輝達（NVIDIA）GB200商機之際，伴隨最大客戶蘋果具備AI功能的iPhone 16系列新機邁入備貨高峰...

鴻家軍犀利 FII獲利創高

鴻海8月14日公布上季財報前夕，旗下重要子公司工業富聯（FII）昨（4）日發布上半年業績快報，不僅營收、獲利年增率都超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。