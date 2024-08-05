鴻家軍犀利 FII獲利創高
鴻海（2317）8月14日公布上季財報前夕，旗下重要子公司工業富聯（FII）昨（4）日發布上半年業績快報，不僅營收、獲利年增率都超過兩成，並同步改寫上市來同期最佳成績，更釋出AI伺服器營收倍增的好消息。
FII是鴻海集團布局AI事業重要轉投資，FII搶先報喜，為鴻海集團上季財報與AI事業發展同步報佳音。
根據FII揭露的訊息，上半年營收人民幣2,660.9億元（約新台幣1.22兆元），年增28.69%；歸屬母公司淨利人民幣87.4億元（約新台幣403億元），年增22.04%，均創該公司上市來同期新高。
AI繼續成為FII業績增長利器。FII指出，受益於AI伺服器強勁需求增長，該公司憑藉覆蓋AI全產業鏈垂直整合能力，雲計算業務營收增長強勁，其中AI伺服器產品營收倍比增長，呈現加速增長趨勢，雲服務商營收占比持續提升，帶動公司營收及獲利能力增長。
FII強調，該公司緊抓數位與AI發展機遇，透過先進技術研發及產能布局，使得雲計算、網路通訊等板塊在業內取得顯著領先優勢。
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