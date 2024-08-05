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鴻海喜連來...i16拉貨大爆發

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）如期搶吃輝達（NVIDIA）GB200商機之際，伴隨最大客戶蘋果具備AI功能的iPhone 16系列新機邁入備貨高峰，鴻海左右逢源，下半年旺季營運加足馬力。

鴻海將在8月14日舉行法說會，揭露上季財報與下半年各事業展望。鴻海之前已公開表態，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望第3季營運將會有季增及年增表現。

法人分析，鴻海不受這波GB200出貨遞延消息衝擊，成為當下唯一擁有充裕料源的代工廠，搶吃AI商機之際，該公司最大客戶蘋果在日前財報會議上表示，將在今年秋季推出Apple Intelligence，先主打美式英語版本，未來一年內增加更多的功能和語言。隨蘋果正式將AI功能導入即將上市的iPhone 16系列新機，鴻海是iPhone最大組裝廠，受惠大。

蘋果執行長庫克受訪時表示，雖然無法確定AI會對銷售帶來直接的正面影響，但對前景相當樂觀，並強調蘋果正投入更多資金和資源來開發Apple Intelligence。

AI 蘋果 鴻海

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