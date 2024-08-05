輝達出狀況 鴻海老神在在

輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200傳良率出問題，導致大量供貨時間推遲一季，供應鏈與法人周末緊急動員調查後發現，供應受阻品項為非公版GB200，公版GB200供貨穩健，鴻海是唯一拿到充足貨源的代工廠，將按既定時程於第4季出貨。

供應鏈提到，GB200供應吃緊消息傳出後，鴻海（2317）「擁料為王」，客戶端搶貨搶翻天，成為當紅炸子雞。鴻海向來不評論客戶與訂單動態，將在14日的法說會揭露各產品線最新狀況。

GB200原訂今年第4季開始大量供貨，周末陸續傳出良率有狀況，導致大量供貨時間推遲至明年首季，震撼法人圈與市場。供應鏈與法人周末大動員密集訪查後發現，問題可能出在先進封裝良率未盡理想，受影響的品項與非公版GB200為主，公版GB200供應仍穩健。

綜合各界訪查後的調查結果，目前能如期在第4季出貨GB200的廠商，僅有鴻海，主要是鴻海拿下輝達公版的GB200 AI伺服器訂單，在供應吃緊的情況下，只有公版的產品可以優先出貨。

至於何謂公版，業者表示，即輝達下單GB200 AI伺服器給鴻海等廠商製造的規格，代工廠按照公版規格製造完成後，即可賣給雲端服務供應商（CSP）等客戶。

公版就是輝達自己推出給客戶參考設計（reference design）的產品，也就是非客製化的產品；若客戶有客製化需求，即屬於非公版品項，這次良率問題則會先犧牲非公版產出，公版產品則優先出貨。

對CSP而言，有些AI伺服器會採用輝達公版晶片，有些則採用客製化晶片，也有同時採用公版與客製化的產品，CSP必須綜合考量AI伺服器的效能、建置的時間、所花的成本、資料中心的空間與設施，以及日後的維護與營運等所有因素，做出最佳化的採購策略與產品組合。

鴻海是輝達GB200 AI伺服器最大合作夥伴，並拿下40%到50%市占。由於鴻海在GB200市占率最高，能拿下輝達公版與客製化產品訂單，在GB200供應受限時，也能優先拿到最多的料源。

鴻海董事長劉揚偉在今年3月舉辦的輝達2024年GTC大會上，親自出席率隊力挺，黃仁勳則在今年6月來台參加台北國際電腦展，並再度刮起AI旋風，黃仁勳第一個商業訪問（不公開行程）的供應商就是鴻海，當時雙方就針對今年GB200的出貨量做深度磋商。