HBO傳斷訊 消費者權益持續被無視

走了一個迪士尼，下一個家裡看不到的有線電視頻道可能是HBO。而國家通訊傳播委員會（NCC）在迪士尼替代頻道案輕輕放過，更給系統台業者信心，播什麼「大概都可以」，反正NCC只求不要空頻就好，加上費率是由地方政府審查，在NCC、系統台、地方政府互相利益牽絆下，沒有消費者權益。

系統台與頻道相愛相殺多年，系統台靠頻道才能有收視費，但雙方授權費談判經常是漫天開價、坐地殺價。也因此迪士尼集團在經營OTT TV業務後，徹底跟有線電視不玩了。

走了五個迪士尼基本頻道，系統台業者推出奇怪的頻道卡位，原本NCC還勉強要求業者提出收視率、滿意度調查，但業者提出的數字都很難看、也不願意撤下頻道。

最後NCC委員不但妥協，還有委員提出協同意見書，表示已預期到新頻道跟原來頻道不能比，有東西播「總比空頻好」。

官員有這樣的想法，系統台業者也「get到了」，只要不空頻，大可殺價殺到優質頻道退出。至於消費者權益，或是退錢是不可能的，系統台既要賺收視費，還要省授權費，還想拆廣告費分潤。

優質頻道收不到費用，喊斷訊已是最後一招，NCC卻經常立場搖擺，無法明訂合理的市場收費機制，一調處先決定「不准斷訊」，保住自己不挨罵，還幫系統台「圍事」；收不到錢還要讓出廣告利潤的頻道，能做出多好的內容？看年年下降的收視訂戶數，用戶以無聲的態度表達自己的想法「我去別處看」。