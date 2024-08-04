AI發威！鴻海旗下工業富聯 上半年營收與獲利創歷史新高

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）受惠人工智慧（AI）伺服器營收倍增，4日公布2024年上半年業績快報，今年上半年營收人民幣2,660.9億元，年增28.69%，歸屬母公司淨利人民幣87.4億元，年增22.04%，均創該公司上市以來同期新高。

人工智慧（AI）繼續成為工業富聯的業績增長利器，受益於AI伺服器強勁需求增長，該公司憑藉覆蓋AI全產業鏈垂直整合能力，雲計算業務營收增長強勁，其中AI伺服器產品營收倍比增長，呈現加速增長趨勢，雲服務商營收佔比持續提升，帶動公司營收及獲利能力增長。

工業富聯表示，該公司緊抓數位濟與AI發展機遇，通過先進技術研發及產能 佈局，使得雲計算、網路通訊等板塊在業內取得顯著領先優勢。

工業富聯未來將繼續推動AI生態系統的發展及應用，完善全球產能佈局，積極加大研發投入，更好地滿足客戶在新產品開發、快速量產、全球交付等方面的需求。 公司繼續專注於AI產業價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統集成等業務，充分利用全產業鏈智慧製造及研發優勢，為客戶提供完整解決方案。