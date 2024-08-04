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三星公布第2季財報 法人看好高階晶圓代工、晶技

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
三星公布第2季財報，營業利益增加至10.45兆韓元，季增58%。美聯社
三星公布第2季財報，營業利益增加至10.45兆韓元，季增58%。美聯社

三星公布第2季財報，營業利益增加至10.45兆韓元，季增58%，動能來自記憶體、面板，稅後淨利9.8兆韓元，季增45.7%，為去年第1季迄今最高，法人機構分析財報，其中，半導體部門受惠AI記憶體出貨增加，第2季業績較上季顯著成長。

另外，SDC事業獲利表現受惠於iPhone新機訂單開始挹注、rigid OLED新客戶效應而轉佳；旗艦手機S24熱潮已過，出貨量與ASP皆下滑，MX部門營收27.38兆韓圜QoQ-18.34%。

法人機構表示，觀察三星財報，整體半導體產業與AI Server相關的業績表現最佳，其他僅溫和成長下，映射出來的是台積電（2330）的投資價值；考量終端買氣欠佳，對群創、友達業績將有部分影響。

另外，三星第3季開賣Galaxy Z fold 6以及Z filp6，三星將摺疊手機定位為旗艦手機，因此，皆搭載台積電生產的Qualcomm 8Gen3處理器，韓系廠商在光學、半導體、機構件、顯示器、PCB、被動元件布局完整，手機主要採用韓國相關供應鏈，僅有部分石英晶體訂單流向台廠，因此，整體台廠受惠相對有限，預估晶技受惠程度相對較大。

三星 摺疊手機

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