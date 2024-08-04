輝達 AI 晶片將延後出貨 台系鏈業績恐受牽連

輝達新一代Blackwell平台AI晶片傳因設計瑕疵，將延後出貨，勢將牽動台灣供應鏈台積電（2330）、廣達（2382）、鴻海（2317）、英業達（2356）、緯創（3231）等出貨時程與業績表現。

輝達Blackwell晶片出貨動態受矚目，近期市場傳聞不斷，繼先前傳因Bianca散熱裝置運算過熱，輝達GB200 Bianca NVL36可能延後上市；最近再傳最新AI晶片將延後出貨，也為AI伺服器代工廠今年地表最強GB200晶片出貨時程添變數。

對於相關傳聞，台積電表示，不評論單一客戶業務動態。廣達表示，不評論輝達晶片出貨進度，將依客戶既定時程推進出貨。英業達不回應相關傳聞。緯創及緯穎至截稿前未回應。

業界人士分析，在伺服器新品推出過程中，從上游的CoWoS產能、HBM（高頻寬記憶體）到液冷散熱等，每個環節都有問題待解，進而影響整體出貨時程，但中長期來看，科技大廠投資AI基礎建設方向不變，短期干擾不影響產業趨勢發展。

輝達執行長黃仁勳7月29日在SIGGRAPH電腦繪圖大會上透露，Blackwell本周就能送樣給全球各地客戶，暗示新一代AI晶片出貨在即。如今再傳出因設計缺陷，大量生產時間可能延遲至明年首季。