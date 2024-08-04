輝達新晶片 傳因瑕疵延出貨

全球市場即將進入又一個動盪不安的一周，美國科技媒體The Information報導，輝達（NVIDIA）下一代人工智慧（AI）晶片Blackwell系列部分產品，將因設計瑕疵延後推出，影響臉書母公司Meta、Google及微軟等客戶。此消息勢將牽動台灣供應鏈如台積電、廣達、鴻海、英業達、緯創等出貨時程與業績表現，也為明日開盤的台股帶來陰霾。

對於相關傳聞，台積電表示，不評論單一客戶業務動態。廣達表示，不評論輝達晶片出貨進度，將依客戶既定時程推進出貨。英業達不回應相關傳聞。

業界人士分析，上游CoWoS產能、HBM（高頻寬記憶體）到液冷散熱等，每個環節都可能影響整體出貨時程，但中長期來看，科技大廠投資AI基礎建設方向不變，短期干擾不影響產業趨勢。

不過，那斯達克綜合指數周五陷入修正，投資人大舉拋售科技股，代表晶片股的費城半導體指數更自高點下跌超過兩成，按定義已形成熊市。美國經濟是否真的開始急轉直下，或僅只是給投資人獲利了結的藉口？或可從下周企業財報看出線索。

那斯達克綜合指數周五大跌百分之二點四，標普五百指數下跌百分之一點八；道瓊工業指數一度大跌逾九百點，隨後收復部分失地，收盤下跌六百一十點七一點，跌幅百分之一點五。

在英特爾（Intel）暴跌百分之二十六點一的拖累下，費城半導體指數周五大跌百分之五點二，台積電ＡＤＲ也重挫百分之五點三。七月十日以來，台積電ＡＤＲ和輝達已雙雙跌逾百分之十八，費半大跌超過百分之二十。

路透報導，英國央行八月一日降息，美聯準會（Fed）在為九月降息做準備，全球約半數央行開始降息，投資人懷疑Fed是否拖太久才降息，Independent Advisor Alliance投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）說，Fed需要以比兩天前所暗示的更大幅度和頻率來降息。