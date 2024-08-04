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輝達AI晶片設計瑕疵 傳延後出貨…大量生產需等明年Q1

經濟日報／ 編譯簡國帆陳律安／綜合外電
輝達AI晶片Blackwell系列產品，傳延後推出。（路透）
輝達AI晶片Blackwell系列產品，傳延後推出。（路透）

美國科技媒體The Information引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）下一代人工智慧（AI）晶片Blackwell系列產品，將因設計瑕疵而延後推出，可能延後三個月以上，影響臉書母公司Meta、Google及微軟等重要客戶。

The Information指出，輝達發言人不願評論發布給客戶通知延後出貨的聲明，但表示正如期在今年稍後提高產量。微軟、Google、亞馬遜網路服務及Meta都拒絕評論報導，台積電（2330）對此也未回應。

彭博資訊引述報導內容指出，輝達已通知微軟，Blackwell系列最先進的AI晶片將受影響而延後出貨。輝達3月發表Blackwell系列產品，執行長黃仁勳5月說，計劃今年稍後大量出貨；然而，隨著後期製造階段爆出不尋常的設計瑕疵，為這項計畫增添變數。

消息人士透露，輝達正與合作夥伴台積電進行新一批試產，以釐清問題點。因此，這意味著Blackwell系列預料最快要到明年第1季才會大量出貨。業內人士說，雲端服務商在接收晶片後，通常需要三個月的時間，才能將大量叢集部署完畢並上線運作。

基於Blackwell架構的晶片包括B100、B200、GB200，若量產延後三個月或更久，可能阻礙部分客戶在明年第1季於資料中心部署這類晶片的計畫。

台積電原本計劃在第3季大量生產Blackwell系列晶片，並於第4季對輝達客戶大量出貨，如今這類晶片預料將於第4季量產，若無其他問題產生，則出貨將推延到明年第1季或更晚。

The Information引述兩位台積電員工的說法指出，這項消息對這家晶圓代工龍頭來說，在距離量產如此之近時，暫停產線並回到設計階段並不常見。

台積電 晶片 輝達

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