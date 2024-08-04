AI軍備賽 光通訊商機火…上詮、波若威等營運添動能

蘋果及美系雲端服務供應商（CSP）Meta、亞馬遜旗下AWS等科技巨頭，相繼宣告將砸巨資投入AI基礎建設。隨AI軍備競賽火熱開打，將引爆光通訊產業新一波成長動能，台廠上詮（3363）、波若威（3163）、光聖（6442）、眾達-KY（4977）等，將搶食龐大市場商機。

業界人士指出，AI軍備競賽大幅推升800G等光通訊模組需求，輝達前一代DGX GH200 AI超級電腦推出後，光是GPU與800G光模組搭配數量就呈倍數增加，輝達新一代AI超級晶片推出後，對光模組需求更是難以估算。

另一方面，隨光通訊傳輸速率提升至800G以上，產業開始搭配共同封裝光學元件（CPO），擴大競爭優勢。

光通訊廠大啖AI商機

上詮近年積極投入CPO業務，相關光學連接器元件新品開發已見成果，推出可符合半導體封裝環境需求，應用於高效運算、AI、機器學習與感測等領域的光纖陣列連接器產品，並傳出與台積電及輝達共同開發光通道技術和IC連接技術。

眾達受惠AI趨勢，400G與800G資料中心高速傳輸模組需求，去年第4季起呈現驚人成長，部分產品已送交系統商驗證，下半年有機會貢獻營收；CPO進度也如預期推進，效益將於明年發酵，對客戶導入狀況樂觀看待。

各大科技巨頭擴大投資AI，刺激AI資料中心建置潮。臉書母公司Meta喊「AI讓廣告業務賺更多」，將砸巨資投入AI基礎建設，上調2024年資本支出至370億～400億美元，低標較原預估增加20億美元。

亞馬遜今年上半年已投入305億美元資本支出，大部分用於旗下雲端事業AWS，並預期下半年將再擴大支出投入雲端基礎設施，以支援AI服務。

蘋果也宣布加碼投資AI與機器學習技術，寄望AI模型「Apple Intelligence」能驅動iPhone新機需求加溫，在最新揭露的蘋果技術文件中，也顯示蘋果將藉助Google雲端資源，催生Apple Intelligence發展。