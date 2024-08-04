美基建助攻 光通訊廠出貨需求升

美國持續推動基礎建設「寬頻平等、接取與發展計畫（BEAD）」，已有26州完成計畫獲批所需的十個階段，第一個「中間哩程」（Middle Mile）項目近期也開始動工，美國基礎建設如火如荼推進，光通訊廠將喜迎商機。

美國國家電信暨資訊管理局近期核准新墨西哥州及維吉尼亞州的全民上網提案，新墨西哥州可申請超過6.75億美元資金，維吉尼亞州可申請超過14億美元補助額，啟動相關建設，成為最新獲核准地區。

美國基礎建設計畫持續推進，有利光通訊廠出貨動能升溫。光聖（6442）表示，疫情結束後，美國基礎建設帶動光通訊需求加速，交給美系大客戶的光被動元件與組裝等出貨狀況維持穩定。

波若威看好，各國政府、電信商積極推動光纖網路布建，頻寬需求大幅增加，刺激電信基礎設施及網路設備如都會網路、FTTB、FTTH、10億位元被動式光纖網路（GPON）、下世代被動式光纖網路（XGS-PON）等基礎建設布建，為網路設備系統廠帶來商機，帶動光纖通訊主被動元件需求增加。

美國國家電信暨資訊管理局去年10月發布美國各州BEAD計畫初步提案，BEAD總金額425億美元，主要補助低網速、寬頻低滲透率區域，強化美國偏遠地區光纖網路。由於光纖為BEAD優先輔助項目，並禁止使用中國大陸製光通訊設備，法人看好，台廠將受惠美國基建設備去中化商機。