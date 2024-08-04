舊科技魅力依舊 人氣不墜

人工智慧（AI）等新科技攻占媒體版面，並在股市呼風喚雨之際，有些舊科技挺過時間洗禮，人氣持續屹立不搖。

比方說，AI的出現依然難以動搖傳統試算表的職場地位，餐飲業的掃碼點餐熱也逐漸退燒，不少店家回頭使用紙本菜單。也有些民眾不想浪費過多時間滑手機，改用功能簡單的「傻瓜機」（dumb phone）。

AI時代 試算表續稱王

1980年代問世的微軟Excel，讓試算表大受歡迎。時至今日，辦公室職員仍使用Excel工具，讓公司資料視覺化，並加以分析、組織、 分享、呈現。

Egnyte企業軟體商資訊長西西里亞說，機構內充斥著試算表，不管你在特定組織裡擔任什麼職務，一定有人有試算表。

然而，試算表可能會阻礙企業將AI納入營運。紐約人壽保險公司（New York Life）資訊長卡西迪表示，所有這些試算表，會讓同一組數據出現多種相互衝突的版本。資料缺乏一致性且未經驗證，是一大問題，企業不確定該分析什麼資料，好輸入自家AI模型。

卡西迪說，AI程式使用這些不完美的資料，可能有災難性後果。他說，潛在的風險是輸入垃圾資訊，會得到垃圾資訊。

微軟明白用Excel保存資料所面臨的挑戰，該公司AI助手Copilot資深主管史奈德說，正在增添功能，以更方便審查、更新、追蹤試算表內部資料的來源。

掃碼點餐不便 紙本菜單復出

不只試算表歷久不衰，紙本菜單也重出江湖。許多餐廳捨棄QR碼菜單，或讓掃碼版菜單退居二線。

不久之前，餐廳若想加快服務速度，又不想增聘人手，QR碼菜單是最佳解決之道。

但Technomic公司1月訪調顯示，半數受訪者說，餐廳有QR碼不會吸引他們更常造訪。Technomic 2022年的訪調也發現，88%消費者在餐廳用餐時，喜歡紙本菜單，更勝於QR碼菜單。

顧客對QR碼的抱怨，包括必須瞇起眼睛，細看手機螢幕上的菜單，有人則擔心手機隱私問題，也有人不大會用QR碼，或是覺得掃碼抹殺了高級餐廳的氛圍。

日本料理連鎖店Zume已在兩年前停止使用掃碼版菜單，許多客人要求改回紙本菜單，但該餐廳在特殊場合或外送菜單上，仍會使用QR碼。營運長金恩表示：「在餐廳業界，QR碼菜單被視為有點俗氣。」

顧客有意見之外，餐飲業者也說使用QR碼好壞參半。Yes Parade餐飲集團主管福斯表示，好處在於易於更換餐點品項與調整價格，缺點是客人常常沒耐心滑完菜單頁面，導致帳單金額平均減少一成，給服務生的小費也跟著減少。

活在當下 民眾擁抱傻瓜機

科技的反動風潮不只如此，很多人擔心智慧機的使用時間過長，開始擁抱傻瓜機，也就是智慧機現身前的功能手機。這類手機功能簡單，只能通話和收發簡訊等。

Pion行銷主管索亞薇說，儘管Z世代一年大約花106天使用手機，但不少年輕人厭倦了數位世界。研究顯示，線上空間缺乏真實性和樂趣，讓他們感到灰心。傻瓜機和數位相機因此再次大行其道。

不只青少年，成人也加入改用傻瓜機的行列。PushFar執行長強森在2022年夏天離開辦公室，到義大利溫布利亞（Umbria）工作生活一段時間。雖然他被迷人美景包圍，卻仍無法放下手機，這讓他決定開始「數位排毒」，即刪掉社群媒體程式，並添購傻瓜機在周末及假日時使用，讓他可以活在當下。