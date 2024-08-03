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中華電信邀全民一起挺臺灣 明晚齊聚台北車站應援「麟洋」奪金

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
中華電信邀全民一起「看中華 挺臺灣，為臺灣加油！」。中華電信／提供
中華電信邀全民一起「看中華 挺臺灣，為臺灣加油！」。中華電信／提供

巴黎奧運賽事如火如荼進行，中華電信MOD、Hami Video轉播奧運收視亮眼，開幕僅5日影片總點閱次數已超越上屆東京奧運整體賽事期間；Hami Video單日同時上線數與活躍用戶數，皆超越同期東京奧運轉播表現。

中華電信今（3）日特別選在人潮匯集的臺北火車站一樓車站大廳，搭設大型電視牆螢幕舉辦為期二天的「看中華挺臺灣，為臺灣加油！」暖心應援轉播活動，現場邀請多位與奧運項目相當貴賓參與，包括奧運聖筊組合在東京奧運拿下臺灣史上首面羽球奧運金牌的王齊麟選手父親王偉建和曾參加二屆奧運的退役選手劉威廷到場一起與民眾共同觀賞轉播，為奧運臺灣選手加油！此次中華電信並特別邀請數位發展部部長黃彥男、交通部次長林國顯、臺灣鐵路董事長杜微、愛爾達科技董事長陳怡君特別親自到場參加應援儀式並與大家一起收看現場轉播，共同為臺灣選手應援。

數位發展部部長黃彥男表示:「臺灣建置數位高速公路及做好數位基礎建設，才能正向促進數位經濟發展，中華電信持續建設及佈局5G及寬頻網路，提升國人數位環境，確保數位經濟的網路韌性。未來數發部也將持續與中華電信持續跨領域合作，加速推廣數位應用至各行各業，積極壯大5G生態圈，共創政府、企業及新創三贏局面。」

中華電信董事長郭水義表示「中華電信長期支持國家體育發展及致力推動數位平權，今年是中華電信連續第五屆取得奧運新媒體轉播權，以科技力轉化為具體行動支持臺灣選手，MOD及Hami Video以獨家新科技轉播最高品質的巴黎奧運賽事。很高興今天能與熱愛運動、熱情支持臺灣體壇的各位齊聚一堂，一起為台灣選手應援加油，見證臺灣在國際賽場上發光發熱的動人時刻。未來，中華電信集團將持續為推廣國內運動文化而努力，積極響應國家政策，將運動家堅毅不懈的精神深植心中。」

持續進行的2024巴黎奧運，歡迎大家明(8/4)天晚上9:00齊聚台北車站一樓大廳一起來應援「麟洋」奪金巴黎加油打氣。敬請持續關注Hami熱播台及Hami奧運1~7台，共8個免費頻道邀請全民一起集氣應援。

中華電信今（3）日特別選在人潮匯集的臺北火車站一樓車站大廳，搭設大型電視牆螢幕舉辦為期二天的「看中華挺臺灣，為臺灣加油！」暖心應援轉播活動。中華電信／提供
中華電信今（3）日特別選在人潮匯集的臺北火車站一樓車站大廳，搭設大型電視牆螢幕舉辦為期二天的「看中華挺臺灣，為臺灣加油！」暖心應援轉播活動。中華電信／提供

中華電信 巴黎 東京奧運

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