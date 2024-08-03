法巴銀示警：是時候分散美股投資 考慮投日、韓、英

美股七雄該退燒了？法國巴黎銀行最新提出的財富管理報告，認為大量資金投入AI，獲利能力降低，示警投資人是時候分散美國以及全球股票投資組合，至歐洲、英國、日本以及南韓等地。

「美股七雄（Magnificent 7）」為微軟、蘋果、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、亞馬遜、輝達（NVIDIA）、特斯拉，這七家企業所組成。過去由的合計市值在標普500指數中佔了近36%、在MSCI全球指數中佔23%，估值已攀升至極端，前瞻本益比達34倍，幾乎是標普500指數中其餘493家公司本益比的兩倍，「七雄」之外的公司的前瞻本益比相較保守許多，只有19 倍。

法國巴黎銀行認為，投資人應該要謹慎面對AI，因為缺乏資本的產業才會產生高利潤，上市公司和私人公司都在AI領域投入了大量資金。這代表公司在AI模型和軟體之間將出現激烈的競爭，企業與消費者可能需要更多年時間，才能最佳地將信技術應用在技術或是生活中。

法國巴黎銀行建議，應該將股市投資分散到美股市場中的其他領域，像是中、小型股，同時建議投資美國市場以外的股票，包括：歐洲、英國、日本以及中國以外的新興市場，聚焦在以科技業主導的市場，例如南韓。

法國巴黎銀行認為，過度集中的美國與全球股市，本身就是一種風險，這種屢創歷史新高的集中度對投資組合帶來了巨大的特定股票風險。