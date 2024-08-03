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光聯上半年每股純益0.53元 審慎樂觀看待今年

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

中小尺寸面板廠光聯（5315）3日公告今年第2季合併財報，第2季營收3.89億元，季增30.9%，年減15.9％，歸屬於母公司業主淨利3826.3萬元，季增111.1%，年減7.3％，每股純益0.36元。

光聯今年上半年營收6.86億元，年減25.19%，歸屬於母公司業主淨利5635.3萬元，年減24.3%，每股純益0.53元。

展望2024年，光聯表示，2023年因客戶端庫存待消化，導致光聯營運衰退。經逐一拜訪國外客戶後，客戶大多樂觀看待今年產業景氣回溫，因此審慎樂觀看待今年營運表現。

光聯 營收

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