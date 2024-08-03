光聯上半年每股純益0.53元 審慎樂觀看待今年

二○二○年，一個尋常的晴朗週六上午，溫怡玲在Line上還跟她的老闆兼朋友陳昇瑋聊到中午，她以為這樣的好天氣還會持續下去，沒想到下午卻收到他因意外腦出血陷入昏迷的消息。

2024-08-03 06:30