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精測營收／7月2.98億元月增7.9% 攀19個月高點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
中華精測總經理黃水可。記者李孟珊／攝影。
中華精測總經理黃水可。記者李孟珊／攝影。

測試介面廠精測（6510）3日公告7月合併營收2.98億元，受惠智慧型手機應用處理器晶片（AP）、高速運算（HPC）相關測試載板及智慧型手機射頻（RF）晶片探針卡出貨暢旺，營收月增7.9％，年增11％，攀近19個月以來高點；累計前七月合併營收為16.96億元，年增0.5％。

精測指出，第3季業績將反映產業傳統旺季，今年下半年業績可望優於上半年，不過，為配合客戶新晶片上市時程，部分先進製程探針卡量產驗收將分批於下半年逐季認列，受產品組合影響，毛利率將較上季小幅下滑，與去年同期相當。

從產品別來看，黃水可表示，下半年手機AP營收也會優於上半年，HPC成長力道加大，純測試載板製作 （Gerber）也持續成長，RF需求則開始復甦，今年整體探針卡營收將較去年增加雙位數百分比，產能利用率則提升至七成。

晶片 智慧型手機 營收

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