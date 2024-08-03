新手機帶動 蘋果供應鏈逐季成長

蘋果iPhone 16即將在九月問世，蘋果供應鏈已經準備進入量產期，法人預估，主要代工廠包括鴻海、和碩本季營收將優於上季，下半年營運仍有望逐季成長。

鴻海為iPhone最大組裝供應商，在iPhone代工的市占高達百分之六十至六十五，而且高階款的比重逐漸調高。由於逼近新機上市時間，中國大陸市場日前傳出，蘋果供應鏈工廠不惜加價搶人上崗，鴻海集團更加價兩成找人。

針對iPhone 16系列新機備貨狀況與招工，鴻海一向不評論單一客戶與產品。供應鏈人士表示，大客戶新產品將在九月發布，組裝廠開始大舉招工，符合歷來發展軌跡。

和碩董事長童子賢先前指出，今年下半年的景氣看起來是會比上半年樂觀，加上下半年本來就是很多新科技產品發表的季節，會刺激消費，所以目前看起來人家講春耕、夏耘、秋收，「那大家現在應該要回去好好的鍛鍊體力，準備迎接這個秋收。」

此外，在蘋果公布的最新財報中，五月公布的iPad新機推動新一波升級潮，iPad成長動能最強勁、營收年增近百分之廿四，鴻海及仁寶為iPad Pro、iPad Air主力代工廠，將同步受惠這波強勁的iPad拉貨潮。蘋果執行長庫克表示，約有一半iPad買家之前未曾擁有過這項產品，顯示平板市場尚未飽和。

業界人士指出，鴻海拿下iPad Pro與iPad Air的全部構件訂單，相關零組件出貨動能看俏，由於零組件毛利優於組裝業務，將挹注鴻海毛利率向上。代工組裝部分，傳鴻海掌握新款iPad Air及超過五成的iPad Pro訂單，仁寶也拿下部分iPad Pro組裝訂單。

法人指出，隨著iPad新機升級讓市場有感，且距離前次升級已間隔近兩年，進一步推升今年iPad產品線強勁的需求動能，出貨情況也因此大幅優於預期。蘋果去年iPad出貨量年減兩成，法人估今年在新品挹注下，蘋果iPad產品線出貨量可望成長近一成。