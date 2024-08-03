企業生日快樂／宏正育嬰職代津貼 打造幸福職場

「永續」可說是近期企業經營的關鍵字，不管是人才、營運、環境等都扣合「永續」，尤其台灣正處於高度人才匱乏時代，宏正（6277）董事長陳尚仲認為，照顧人才、發展人才、留住人才，是企業永續經營關鍵。

陳尚仲指出，宏正承諾打造一個充滿溫度的職場環境，讓員工對職場產生歸屬感，給予員工滿滿的幸福感，透過全面的安家生養政策，作為員工在工作與家庭上的強力後盾。未來將持續創造幸福、多元及安全的工作環境，帶領員工在這個充滿挑戰的市場競爭中共同成長。

宏正更以台灣首創育嬰職代津貼每月1萬元，獲天下永續人才評審團選為最具創意，五度拿下亞洲資深人力資源專業雜誌刊物（HR Asia）「亞洲最佳企業雇主獎」。

宏正資深副總林勇達指出，對宏正來說，徵才一直是挑戰，光是地理位置就是一個先天限制，但事實上公司就在台鐵汐科站對面，汐科站到南港只要五分鐘，但近年半導體及AI等科技產業熱門議題、產業變化加上地理位置等因素，都讓徵才挑戰不小。

為吸引人才，宏正將員工家庭福祉納入企業人才永續發展的重要方向，建構友善家庭環境是企業成長的根本，並積極透過獎勵福利留住人才，每年加碼福利升級，如年度國外旅遊補助、員工團、生育一胎補助12萬元、每年補助員工3足歲至6歲（未滿）子女教育補助1萬元、人工生殖補助試管嬰兒補助3萬元，人工受孕補助1萬元、資深員工獎金、優於法令之特休假、不扣薪生理假、產假十周、產檢及陪產假、全薪生日假與志工假等。

此外，宏正建立完整的育嬰留職停薪及職務代理人制度，使同仁在產假與育嬰假期間無後顧之憂，更首創「職代津貼每月1萬元」，以減輕職務代理人的經濟負擔。