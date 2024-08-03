企業生日快樂／宏正攻AI應用 營運成長亮點

面對全球地緣政治挑戰及AI浪潮，宏正（6277）表示，全球化布局成為因應世界變化挑戰的底氣，同時積極掌握AI趨勢，除搭上AI基礎建設需求，更搶進AI應用，奠定未來營運成長亮點。

近年宏正產品線從遠端控制跨向專業影音、綠能，近期更切入AI應用，打造宏正優聲學，客戶群也從企業及政府端，跨向中小企業及個人市場，以下為宏正資深副總林勇達專訪摘要：

問：新冠疫情及美中貿易戰對宏正帶來什麼樣的挑戰與機會？

答：疫情期間讓旅遊及零售產業需求幾乎消失，數位看板類產品必較辛苦，疫情過去後，需求開始回溫，而疫情也加速旅遊及零售的商業模式改變，都驅動數位化發展。

另一方面，美中貿易戰後，世界一分為二的型態以及產業鏈涇渭分明狀況也愈來愈明顯，宏正也要思考怎麼布局，除台灣大及加拿大有設計團隊，中國大陸也有設計團隊，加上分散的生產基地，宏正過去幾年打下全球布局的基礎，成為因應世界改變的底氣。

問：宏正未來全球布局策略？

答：近年積極拓全球佈局，即使是疫情期間也沒有停歇，包含前進近墨西哥、印尼、南非設立子公司，同時將生產基地拓展至泰國廠，2021年正式量產，印度市場也會積極深耕。

印度市場是人口最多國家，也政府具備積極的目標，各種基礎建設及新設廠房投資等，市場機會非常龐大，對宏正來說要深化布局，預計未來將成立印度子公司。

問：宏正主要產品線及未來產業地位目標？

答：宏正主要產品包含多電腦切換器KVM、專業影音、USB周邊及綠能等產品，搶進智慧製造、人工智慧與智慧自動化及物聯網解決方案，應用於企業、企業、政府、教育、醫療、工業製造、運輸、廣播及媒體等場域。

宏正已經是全球最大的KVM廠商，整體遠程控管解決方案，包含機房、控制室、產線及辦公室等，未來進入AI基礎建設需求也持續發酵，未來持續鞏固市占率，提升高階產品掌握度及市占率，例如Over IP的KVM及Secure KVM等，在疫情期間也搶進遠端上班需求，目前宏正KVM系列產品完整，競爭力十足，未來要持續強化市占率。

專業影音部分，經過疫情影響， 已經在控制系統核心端產品有明顯成長，含電視牆產品、會議室預約及控制系統也有斬獲，過去投入看到開花結果，期盼未來成為全球一階（Tier 1）供應商地位。

綠能部分日益受關注，除了自身產品已經朝向節能規劃，綠能產品也搶進學校等場域，目前占比仍小，但已經明確看到起飛動能，年增率約三成。

AI部分除搭上AI所需基礎建設需求，同時搶進AI應用，已經推出宏正優聲學，提供AI客製化語音服務，逐步深入影音創作市場，為百萬網紅提供專屬客製化語音，未來也將持續為台灣AI市場發聲。