企業生日快樂／宏正 拓展品牌 技術打天下

宏正（6277）成立於1979年，董事長陳尚仲當時才剛從學校畢業，他從小愛拆卸機器，對研發與創業有堅定的意志力，加上是工程師出身，有一定要做自有品牌的企圖心。

宏正擁有技術優勢，成立之初就立志要發展品牌。 品牌取名「ATEN」，代表十全十美、最高品質的精神。ATEN的台語諧音為「會賺」，果然也讓宏正成為很賺錢的公司。

電視牆影音產品 拿下三大設計獎

陳尚仲創業初期，在一次代工生產切換器的偶然機會下，發現寬廣的藍海市場多電腦切換器（KVM），更成為第一個將自動控制引進家用市場的公司，因而一砲而紅，打響知名度。

宏正小檔案

宏正大事紀

創業後的雄心也不限於台灣市場，陳尚仲曾說，發展品牌關鍵在於「做」還是「不做」，跟市場大小沒有絕對關係。

創業之初，品牌占宏正營收僅10%，代工客戶貢獻營收高達八、九成。 1999年美國最大代工客戶抽單，業績大跌三成，成為陳尚仲創業以來最大挑戰，也更堅信發展品牌，積極研發創新技術，建立不可取代性，提高客戶黏著度。現在宏正以ATEN行銷全球上百個國家。

宏正EPS

宏正工廠設在新北市汐止，風災、水災從沒躲過，1999年遇上最大代工客戶抽單， 2008、2009年金融風暴來襲，衝擊宏正營收長達三、四年。在風暴中，宏正加緊投資，擴大全球據點跟產品線。 當時陳尚仲認為，產業有起有落，市場也是，全球廣布局，各地市場好壞都可以互相平衡，讓宏正仍能維持成長。

後來宏正KVM拿下全球市占第一，更積極拓展產品線，分散風險的同時更奠定未來成長利基。現在宏正的產品多角化布局，從多電腦切換器切入專業影音產品，綠能及USB周邊等產品。

切入專業影音之後，宏正近期推出專業影音產品旗艦級電視牆影像處理器系列，拿下全球指標性設計大獎「2024年德國紅點設計獎」，以及國際標竿設計大獎「2024年德國iF設計獎」及2023年「日本Good Design優良設計獎」，成為全球業界唯一同時獲三大設計獎肯定的電視牆影像處理器。

陳尚仲表示，連續獲三大殿堂級國際設計獎肯定的榮耀，為宏正締造歷史佳績，更證明宏正一直以來對產品研發設計的堅持與承諾。

宏正資深副總林勇達分享，過去也遇到不少價格競爭，宏正與競爭對手用料成本是1美元及人民幣1元的差別，但即使面對低價競爭，在品質堅持從未放棄，且堅持45年，品牌經營，要一直做對的事情，只要一件錯的事情就會有很大的傷害，因此競競業業地維持宏正品牌，對於品質及技術堅持也始終如一。

2019年起，全球歷經近三年的新冠肺炎疫情干擾，宏正拓展全球市場布局及產品線的腳步也未停歇。林勇達表示，宏正持續拓展並深化全球布局，並持續增加客戶廣度，同時掌握AI趨勢，發展AI基礎建設及AI應用兩大方向。

從公司永續成長角度，宏正品牌從政府及企業客戶出發，以企業等級搶進消費者市場，增加客戶廣度及產品多角化經營。林勇達表示，期待定義出一種消費族群，重視品質的消費者，要成為消費族群中以「價值」主張的品牌。

產品布局方面，林勇達指出，宏正是「麻雀不大，五臟俱全」，更積極掌握AI趨勢。

林勇達認為，台灣在AI算力基礎建設非常具競爭優勢，但要跨向AI應用還有最後幾哩路，需落實到讓工作及生活都有更具效率的應用，期許自己可以橋接AI需求端與未來技術發展。

掌握新科技趨勢 四地設研發中心

宏正資深副總經理林勇達。 記者林俊良／攝影

宏正熟悉政府及企業客戶需求，可以將AI新技術及應用導入公司及工廠，成為AI整體解決方案供應商。此外，搭著AI基礎建設需求勢頭，跟著產業成長，近期觀察宏正在美國市場部分伺服器管理相關產品賣到缺貨，應該也是伴隨AI熱潮而來，感受到市場熱度增溫。

宏正也積極切入AI應用，持續推廣及優化宏正優聲學，投入文字轉語音應用，包含國語及台語，自然的模擬某一個人說話的方式，未來可往應用在不同場域，例如有聲書，將書的內容轉成聲音，或者把模組導入邊緣型計算電腦，可以導入不同產業。

林勇達認為，未來AI應用要從語音擴及到影像等各種不同應用，然後擴大使用場景及場域，例如智慧工廠第一步是「遠端操作」，這是宏正強項，未來隨著AI發展，可望進入「代人操作」，進而打造「數位分身」及「AI分身」。

陳尚仲曾說，企業一路走來遇到大風大浪的機率很高，隨時都要應變調整體質，才能適應存活下來，久了就成了常態。

現在宏正在台灣包含新北及台南，中國大陸及加拿大設有研發中心，每年均持續開發創新解決方案，已獲得超過650件的全球專利。

宏正總部設於台灣，同時在中國大陸、日本、韓國、比利時、美國、英國、俄羅斯、澳洲、土耳其、波蘭、印度、羅馬尼亞、南非、墨西哥與印尼設有子公司與辦事處，以創新技術、多元產品線、深化全球布局、堅強的專利加上掌握AI趨勢，成為未來持續成長的關鍵。