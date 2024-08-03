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英特爾四利空 震撼全球…法人：扭轉頹勢時間比預期久

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者吳凱中林薏茹／綜合報導
美國晶片大廠英特爾（Intel）公布財報、釋出四大利空訊號。 路透通訊社
美國晶片大廠英特爾（Intel）公布財報、釋出四大利空訊號。 路透通訊社

美國晶片大廠英特爾（Intel）公布財報、釋出四大利空訊號。包括上季財報意外遠低於分析師預期，本季財測不如市場預期；宣布將裁員逾15%、約1.5萬人；第4季起暫停派發股息；今明兩年都調降資本支出，加強節省成本。法人認為此舉暗示扭轉頹勢時間比預期還久，震撼全球，2日美股早盤應聲崩跌近30%。

英特爾公布，第2季轉為淨損16.1億美元，經調整後每股盈餘0.2美元，營收年減0.9%至128.3億美元，經調整後毛利率年比也萎縮1.1個百分點到38.7%。預測本季經調整後將每股淨損0.3美元，營收將介於125億-135億美元，本季毛利率為38%。上季、本季的財務數字全都不如預期。

英特爾財報、財測都不佳
英特爾財報、財測都不佳

因應表現不佳的數字，英特爾計劃明年縮減超過100億美元的成本，包含裁員逾15%、約1.5萬人，多數裁員會在今年底前完成；計劃調降今年總資本支出超過20%，降至250億-270億美元，明年資本支出將減少17%，降至200億-230億美元。

執行長基辛格致函員工表示，英特爾的成本太高、利潤太低，營收成長不如預期，還沒完全受惠於AI等強大趨勢，下半年展望的挑戰比原先料想還艱鉅，儘管在AI PC產品和製程發展持續取得進展，上季獲利能力仍令人失望。

財務長辛斯納表示，傳統伺服器需求溫和好轉，下半年資料中心營收可望季比成長，但消費者和企業市場支出面減弱，特別是中國大陸，以及企業投資持續聚焦於雲端AI伺服器，降低該公司對2024年服務可觸及市場的預期。

台廠供應鏈指出，從PC和伺服器來看，英特爾面臨壓力。今年下半年PC市場中，高通、超微（AMD）都推出符合微軟Copilot+ PC架構的AI PC晶片，品牌雙A宏碁與華碩、聯想、惠普、戴爾皆推出支援相關CPU的新款AI PC，但英特爾新款晶片要到9月才上市，失去銷售先機。

超微在伺服器領域開始步步進逼，尤其超微上季資料中心營收翻倍大增，並二度上修今年MI300 AI晶片營收預估，鴻海、廣達、緯穎等伺服器代工大廠紛喊出貨狀況，更增英特爾壓力。

資深半導體產業評論家陸行之昨日用「慘不忍睹」來形容英特爾的財務數字及營收獲利，更預期第3季超微的數據中心營收將首次超車英特爾，成為市場第二名。

AI 營收 英特爾

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