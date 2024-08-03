半導體鏈投資台灣再添兩家 五崧、諾華入列

經濟部昨（2）日宣布，「投資台灣三大方案」再添四家企業，其中，半導體業重要物流推手的五崧捷運，將投資28.6億元興建智慧物流中心；半導體材料廠諾華應用投資2億元，新廠導入自動化控制系統（DCS），以增加產品精度與良率。

另兩家霖揚生技製藥、穩勝貿易，新廠都將設置太陽光電與儲能設備，朝減碳轉型。

投資台灣再添四家

投資台灣事務所指出，五崧捷運規劃在新竹寶山、桃園蘆竹新興建智慧化物流中心。五崧捷運是科學園區最大的生產服務業，是高科技產業的後勤尖兵。因應台積電在竹科寶山的2奈米廠與全球研發中心完工啟用，將新建智慧物流中心，導入先進的倉儲管理系統(WMS) 及光學字元辨識系統(OCR)，並結合智慧物流平台，使整個物流供應鏈的信息透明化、自動化、智慧化，即時掌握物流動態與狀況。

此外，五崧捷運新物流中心將設置太陽能發電系統與儲能設施，增加綠電使用，總投資金額約為28.6億元，預計可創造35個本國就業機會。

主要生產半導體級光固化壓克力單體及寡聚體材料的諾華應用材料，預計投資逾2億元在台南市學甲區建立新廠與擴大營運倉儲基地，將導入自動化控制系統（DCS），以增加產品精度與良率。並且增聘32名本國員工，促進在地就業。

諾華新廠將與合作夥伴共同開發量子點OLED顯示技術(QD-OLED)，與光學透鏡樹脂等核心技術，可應用於高階AR/VR顯示器、穿戴裝置與半導體曝光製程等，有助科技產業創新及發展。

投資台灣事務所指出，為維持市場競爭力，諾華應用材料新廠將設置太陽能發電設備、廢水與雨水回收系統等，期望節省能源、降低環境負擔。

其餘二家企業則是霖揚生技製藥和穩勝貿易。投資台灣事務所指出，霖揚生技製藥規劃於苗栗竹南建立新廠，及於原竹南、台南廠區擴增產線，該案投資金額逾29億元，可創造146名高階生技醫藥人員的就業機會。穩勝貿易則是在漁貨冷凍加工領域深耕17年，新廠將設置太陽光電與儲能設備，採用節能燈具與建置雨水回收系統，期望以友善環境的方式推動漁業數位化轉型，預期投資完成後，可創造66名本國就業機會。