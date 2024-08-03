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就業報告弱引發衰退擔憂…道瓊崩逾600點 那指跌2.43%、英特爾重挫26%

iPad拉貨 鴻海、仁寶沾光

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
蘋果的iPad Air。 記者黃筱晴／攝影
蘋果的iPad Air。 記者黃筱晴／攝影

蘋果公布最新財報，各產品營收全面優於預期，5月發布的iPad新機推動新一波升級潮，iPad部門成長動能最強勁、營收年增近24%，鴻海（2317）及仁寶為iPad Pro、iPad Air主力代工廠，將同步受惠這波強勁的iPad拉貨潮。

蘋果上季財報優於預期，其中iPad業務展現強勁的成長動能，營收達到71.6億美元，年增幅超過兩成，新款iPad Pro與iPad Air為主力驅動引擎。蘋果執行長庫克表示，約有一半iPad買家之前未曾擁有過這項產品，顯示平板市場尚未飽和。

業界人士指出，鴻海拿下iPad Pro與iPad Air的全部構件訂單，相關零組件出貨動能看俏，由於零組件毛利優於組裝業務，將挹注鴻海毛利率向上。

代工組裝部分，傳鴻海掌握新款iPad Air及超過五成的iPad Pro訂單，仁寶也拿下部分iPad Pro組裝訂單。

蘋果這次發表全新iPad Pro與iPad Air，是2022年10月來首次發布新iPad機型，也是蘋果2011年推出該產品線以來，間隔時間最長的更新，新iPad Pro與iPad Air都有11與13吋兩種版本。

此次新品為市場帶來四大驚喜，包括蘋果最強自研處理器M4問世並大打AI功能、端出史上最輕薄的iPad Pro、首度採用雙層OLED顯示器的iPad，以及終端售價比市場預期便宜。

法人指出，隨著iPad新機升級讓市場有感，且距離前次升級已間隔近兩年，進一步推升今年iPad產品線強勁的需求動能，出貨情況也因此大幅優於預期。蘋果去年iPad出貨量年減兩成，法人估今年在新品挹注下，蘋果iPad產品線出貨量可望成長近一成。

iPad iPad Pro 蘋果

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