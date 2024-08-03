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蘋果財報喜帶憂 換機潮蒙塵…兩利空衝擊大中華區業績

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者吳凱中／綜合報導
蘋果上季財報大致正面，iPhone等各類產品營收都高於預期。 路透
蘋果上季財報大致正面，iPhone等各類產品營收都高於預期。 路透

受惠於服務事業、與Mac及iPad銷售強勁，蘋果上季財報大致正面，iPhone等各類產品營收都高於預期，執行長庫克樂觀預期人工智慧（AI）新功能將催動強力換機潮，但上季大中華區營收低於預期，本季也將遭遇匯率逆風等因素，讓換機前景蒙上陰霾。

蘋果在美股1日盤後公布，在截至6月29日的年度第3季（上季），淨利比去年同期增長7.9%至214.5億美元，每股盈餘1.4美元，營收年增4.9%至857.77億美元，為歷來同期新高。蘋果股價2日早盤上漲2.7%。

上季各產品線營收全面優於預期，iPhone營收年減0.9%至393億美元，庫克歸咎於強勢美元影響；Mac營收成長2.5%至70.1億美元，因搭載M3晶片的新款MacBook Air及返校季都助攻銷售；iPad營收暴增24%至71.6億美元，得益於新機發布；可穿戴裝置、家庭及配件事業營收則下滑2.3%到81億美元；上季服務事業營收年比成長14%至242.1億美元。

然而，蘋果上季大中華區營收年減6.5%至147.3億美元，低於預期，財務長梅斯特里表示半數降幅都是因為匯率，庫克也說，若以常態匯率計算，上季大中華區營收年比減幅縮小為不到3%，持續看好中國大陸前景，但市場對此並未樂觀解讀，認為上季財報顯示蘋果在中國大陸的市占日益萎縮。

市場對下半年出貨的iPhone 16高度關注。台股供應鏈部分，大立光（3008）董事長林恩平先前表示，7月拉貨動能優於6月，8月也比7月好，新廠產能陸續滿載，第4季達全產能運作。針對iPhone 16系列新機備貨狀況與招工，鴻海一向不評論單一客戶與產品。

供應鏈人士表示，大客戶新產品將在9月發布，目前進入7月下旬，組裝廠開始大舉招工，符合歷來發展軌跡。

鴻海為iPhone最大組裝供應商，接近新機上市，中國大陸市場日前傳出，蘋果供應鏈工廠加價搶人上崗，鴻海集團更加價兩成找人。

法人預估，鴻海、和碩本季營收將優於上季，下半年營運將呈現逐季成長態勢。

展望本季，梅斯特里預期，營收成長率將類似上季（約5%），服務事業營收成長率將類似過去三季（約14%），毛利率將介於45.5%~46.5%。

他被問到零組件環境時表示，蘋果已省下不少成本，大幅提振利潤年比成長率，記憶體晶片的成本雖提高，但其他商品的成本持續下滑。

彭博分析師認為，蘋果本季仍將面臨美元強勢的匯率逆風，且Apple Intelligence許多功能都將陸續推出，難以量化估算對下季iPhone銷售的助益，只能預期明年iPhone出貨量將提高5%。

庫克一再強調他對即將推出的AI系統「Apple Intelligence」感到興奮，認為將是刺激用戶換機的強力理由，認為今年秋季將出現「強大的換機潮」。但他被問到蘋果會一次、還是分批推出Apple Intelligence所有功能，坦承更多功能將在「未來一年」陸續推出。

營收 蘋果供應鏈

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