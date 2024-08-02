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Meta財報亮眼 大小摩看伺服器、雲端半導體五台廠有望受惠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
Meta公布上季營收後優於市場預期，主因AI幫助廣告業務繼續成長，激勵近期股價勁揚。路透社
Meta公布上季營收後優於市場預期，主因AI幫助廣告業務繼續成長，激勵近期股價勁揚。路透社

臉書與Instagram母公司Meta公布上季營收後優於市場預期，主因AI幫助廣告業務繼續成長，激勵近期股價勁揚。摩根士丹利證券（大摩）、摩根大通（小摩）透過Meta財報看伺服器、雲端半導體產業，台系供應鏈包括信驊（5274）、廣達（2382）、緯穎（6669）等後市有望受惠。

Meta上月31日公布第2季營收後優於市場預期，第2季營收比去年成長22%，達390億美元，且預估本季營收樂觀。小摩分析師洪一軒在最新釋出的「伺服器產業」報告中指出，Meta上調2024年資本支出，調整為370-400億美元，相比之前的350-400億美元，中間值年增長38%；在廣告客戶支出回升下，對於一般伺服器供應鏈利多兆頭。

2024年下半年資本支出也將大幅增加（半年增率達64%、年增68%），同步支撐廣達在2024年下半年實現顯著人工智慧相關收入增長。此外，Meta明年可能會採購約10,000個NVL36 GB200和約10,000個HGX Blackwell，顯示未來硬體支出也將顯著增加。

2025年資本支出展望樂觀，人工智慧投資加速和通用伺服器支出呈現健康增長，對人工智慧和非人工智能伺服器供應鏈皆是利多消息。在台係供應鏈主要受益者，包括廣達、緯穎、英業達（2356）和信驊皆有可能受惠。

他補充，Meta生成式人工智能仍處於早期階段，預計將憑藉強大的產品組合，如Meta AI助手、AI Studio、大型語言模型LLaMA，以及在元宇宙中的潛在應用場景，長線潛力可期。

隨著雲端服務業者（CSP）雲端資本支出的增加，洪一軒預計下游ODM廠商中，在未來幾個月將具有可觀的AI收入增長，預計AI族群將從最近的技術調整中反彈。相比之下，AI伺服器品牌之間競爭加劇，廣達、鴻海（2317）和緯穎有望從AI伺服器中受益。

展望後市，在雲端半導體產業方面，大摩科技產業分析師顏志天表示，雖然Meta並不是2025年GB200的最大買家，但其樂觀的展望預示資本支出上升，台係供應鏈最看好信驊，因此投資評等給予「買進」。

Meta 伺服器 信驊 廣達 緯穎

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