中華電信參加高齡健康產業博覽會 秀智慧醫療結合科技力

電信龍頭中華電信（2412）參展2024第一屆高齡健康產業博覽會，以「智慧醫療打造高齡健康的幸福生活」為主題，更攜手轉投資是方、臺北榮民總醫院，秀出「智慧醫療x科技力」 打造高齡健康的幸福生活。

「2024第一屆高齡健康產業博覽會」於2日至4日在台北世貿一館展開。中華電信表示，將展示「在宅照護應用」、「樂齡健康與定位服務」、「是方i健康APP」等三項健康醫療應用服務。此外，中華電信攜手臺北榮民總醫院展出「遠端智慧照護平臺」，以科技力實現數位健康轉型。

通訊診察治療辦法法規逐步開放，中華電信看好，遠距照護需求日益增加，中華電信自主開發的遠距視訊看診「在宅住院監測系統」應用於在宅照護情境，整合如血壓計、智慧床墊等行動醫療AIoT裝置，透過5G即時遠距視訊關懷，協助醫護人員對在宅住院病人進行即時監控，提升在宅照護品質，減輕醫護人員負擔，落實真正的在宅醫療。

此外，台灣即將邁入超高齡化社會，中華電信表示，關懷長者需求及照護者辛勞，透過整合智慧手錶或智慧手環等穿戴裝置，將樂齡長者的健康量測數據、定位等資訊，透過5G上傳後端監護管理平台進行個案管理，並結合健康分析、定位告警等應用，提供全面的健康管理和安全追蹤，運用科技的力量為長者及照護者帶來更加安心便利的生活。

另一方面，中華電信表示，隨時掌握自身健康資訊已成為長者最關心的議題之一，透過「是方i健康App」串連市售多項品牌生理量測設備及健康穿戴，方便長者輕鬆上傳生理量測、睡眠、運動、飲食等數據，結合家庭帳號功能並可遠端追蹤長者健康數據、趨勢分析及異常告警提醒，數位便捷化的應用，讓親友隨時掌握長者健康狀況。

中華電信強調，未來將善用客戶夥伴、科技平台、基礎網路及組織人才等四項資產優勢，持續深耕智慧醫療領域的發展與創新科技，為智慧醫療創新應用帶來無限的可能性。

臺北榮民總醫院與中華電信今年簽署合作備忘錄協議，結合各自強項致力推動智慧醫療創新服務發展。此次，雙方也在高齡健康產業博覽會展示「遠端智慧照護平臺」服務，利用智慧無線穿戴裝置監測遠端個案的心率、血氧、體溫等生命徵象，數據可同步上傳雲端，即時顯示於智慧監測App與監測平臺；如有數值異常，則立即發送警示通知提醒照護醫療人員及時處置；另設有偕同家屬共同加入之多方互動視訊及關懷對話功能，提供照護諮詢協助；醫院端亦可利用平臺系統進行個案管理，協助個案盡早轉銜就醫。

臺北榮民總醫院健管中心科主任張世霖表示，醫療體系長期以來都面臨人口老齡化及照護人力短缺的問題，為解決高齡長輩照護需求，臺北榮民總醫院從臨床出發，攜手中華電信合作共同分析個案照護流程，找出改善精進切入點，將臨床醫療與中華電信5G AIoT技術結合導入應用，即時掌握個案狀況，有效提升照護品質與效率。

中華電信表示，中華電信長期配合醫界布局以5G、AIoT、雲端、資安等科技力投入健康管理、保健照護及醫療診治等3大面向生態系，本次合作臺北榮民總醫院健管中心發展遠端智慧照護平臺，協助醫療院所將服務從醫院向外延伸，提供符合用戶需求的智慧化應用。未來雙方將繼續深化合作完善各項醫療照護服務，為臺灣的社會高齡化提供更多創新解方。

中華電信強調，致力透過科技力結盟，打造完整醫療生態系，未來將持續與結盟合作夥伴強化價值結構並提升價值主張，以期擴大中華電信在智慧醫療生態系的科技賦能。