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數據優化公益團體服務 數發部第2屆輔導徵案開跑

中央社／ 台北2日電

數發部今天舉辦第2屆「數據賦能 公益創新」系列活動說明會，希望透過數據優化公益團體服務，輔導徵件報名到8月30日截止；本屆更加碼推出數據轉型健檢服務，公益團體可針對募款、活動與倡議轉換率等跟專家線上諮詢。

數發部今天舉辦第2屆「數據賦能 公益創新」系列活動說明會，現場除了由數據教練分享組織轉型路徑外，第1屆受輔導的8團隊也分享組織的數據轉型經驗，包含實體與線上說明會共吸引逾100家非政府組織（NGO）與非營利組織（NPO）參與。

數發部今天發布新聞稿，「數據賦能 公益創新」專案是為NGO與NPO設計，主打透過數據創新為公益團體進行客製化輔導。第1屆團隊領域包含生態保育、癌友服務、障者支持、青少年安全網、性別平權各領域，希望新一屆徵件提案能將觸角延伸到更多元的領域。

數發部說明，本屆加碼推出數據轉型健檢服務，針對NGO與NPO最關心的募款捐款、活動與倡議轉換率及資料流程梳理等主題，提供小組線上諮詢，由專家指點迷津。

數發部進一步說明，NGO與NPO提案後，經過專家書面及視訊審核等程序，將在9月19日公告入選團隊，進行為期5個月的客製化輔導。輔導期間，除了有數據教練協助團隊診斷問題，並找到可行方案，數發部也會視團隊需求導入專家協助。

第1屆入選的團隊，發展出各具特色的數據轉型典範，像是倡議視障者數位平權的團體，成功將目標關鍵成果（OKR）概念結合雲端管理權限，為組織的重點工作定錨、提升人力編排效率，解決多年來行政成本高昂的問題；也有服務癌症病友的團體，著手清理歷年營養諮詢紀錄、統整欄位和工作流程等。

健檢 募款 生態保育

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