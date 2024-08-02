中華電YoCity平台 首演元宇宙雙經典歌仔戲

中華電信（2412）表示，結合傳統藝術文化團體，打造文化領域新層次，攜手台灣著名的傳統戲劇團體「明華園戲劇總團」，共同推出台灣首部「元宇宙雙經典」歌仔戲，於元宇宙平台播放《韓湘子》及《冥戰錄》，以創新科技結合傳統戲曲，開創嶄新的文化藝術里程碑。

「元宇宙雙經典」歌仔戲1日舉行記者會，明華園總團執行長陳昭賢介紹計劃亮點並播放新作品的精華片段，明華園總團團長陳勝福、傳統戲劇無敵小生孫翠鳳老師、音樂人李英宏、國家文化藝術基金會執行長李文珊、中華電信企業客戶分公司副總經理梁冠雄、中華電信臺南營運處總經理蔡旻宏，以及文化內容策進院院長盧俊偉出席記者會。

中華電信表示，此次合作展現中華電信科技創新領域成就，也彰顯其不遺餘力在促成傳統文化的傳承與普及，透過中華電信的YoCity元宇宙平台，這部戲劇作品不僅帶給觀眾前所未有的沉浸式觀演體驗，更樹立中華電信成為數位時代文化協創者的典範。

歌仔戲作為台灣最具代表性的傳統戲曲形式之一，長久以來深受觀眾的喜愛與推崇。然而隨著時代的變遷，如何在維持傳統文化的同時，為其注入新的生命力，始終是業界面臨的重大挑戰。本次明華園運用中華電信的YoCity元宇宙平台為傳統歌仔戲打造虛擬的「野台戲」演出空間，為觀眾提供身臨其境的虛擬觀演體驗，不僅打破了地域界限，實現科技與文化的完美融合，更為歌仔戲普及化開創嶄新的可能。

中華電信表示，長期參與國家文化藝術產業，中華電信將善用自身技術優勢探索各種創新可能，積極與政府、企業和社會各界攜手合作，共同推動台灣的文化傳承與科技共融。