慧榮估第3季營收約持平 全年業績成長25~30%
在那斯達克掛牌的記憶體控制晶片廠慧榮於2日公布第2季財報，營收超越財測高標，達2.1億美元，季增11％、年增幅度達五成，毛利率為46%，稅後淨利3,246萬美元，每單位稀釋美國存託憑證（ADS）盈餘0.96美元（折合約新台幣31元）。
慧榮的固態硬碟（SSD）控制晶片營收季增5%以內， eMMC／UFS控制晶片營收也季增25%至30%，較去年同期大幅成長190%至195%。SSD解決方案營收季增20%至25%，較去年同期減少5%至10%。
慧榮總經理苟嘉章表示，第2季業績表現亮眼，不僅營收超過財測高標，毛利也達到預期高標。該公司的SSD控制晶片營收已連五季成長，且來自eMMC與UFS業務成長加速，因為智慧型手機OEM廠商預期下半年將出現季節性增長。
展望未來，苟嘉章指出，受惠於NAND Flash大廠控制晶片外購比例不斷增加，該公司與客戶合作的新案在今年將持續放量。慧榮專為PC和智慧型手機開發的控制晶片具高度差異化，能提供更高效能、高容量和更具成本效益的儲存解決方案。儘管當前SSD產品在零售市場顯現疲軟，該公司仍有信心憑藉客戶OEM業務的持續強勁成長，全年展望仍將達到先前預期的水準。
慧榮預估第3季營收將介於2.05億至2.16億美元之間，較前一季減少2.5%至成長2.5%之間，中間值約與上季持平，毛利率介於46%至47%之間。全年營收將介於8億至8.3億美元之間，年增25%至30%。
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