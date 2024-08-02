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華邦電新製程同步發威 台中及高雄廠滿載迎新機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華邦電總經理陳沛銘。記者簡永祥／攝影
華邦電總經理陳沛銘。記者簡永祥／攝影

華邦電總經理陳沛銘今日主持法說會表示，華邦電自行研發的20奈米製程生產4Gb DDR4 DRAM晶片已於7月大量出貨，成為台廠中製程唯一能追上國際三大廠的記憶體廠，加上中國邏輯晶片代工產能需求擠壓編碼型快閃記憶體生產，讓華邦電台中廠和高雄廠二大生產據點下半年全數滿載投片，期待很快回到2022年第3季記憶體產業的高峰。

華邦電法說會釋出多項正面訊息，包括利基型記憶體事業部改名為客製化記憶體服務解決方案部門（CMS）和編碼型快閃記憶體二大主產品，均可望逐季攀升。

陳沛銘說，華邦電台中廠目前主要集中NOR Flash和SLC NAND Flash，其中，NOR Flash將逐步轉進45奈米新製程，且開發的產品愈來愈多，合計SLC NAND Flash，未來每年會推出20種產品；DRAM製程也推進至20奈米，且4Gb DDR4與LPDDR4已自本季起大量供貨，生產的品牌也將擴大至少10種規格以上。

陳沛銘預估，華邦電本季在DDR4放量、NOR價格持平，產品組合優化且ASP往上的帶動下，展望樂觀。下半年在導入新製程及新產品雙軌並進帶動下，將會非常忙碌。他並透露，第2季需求端非常強，華邦電很多產品已超賣。

對於後續市況，他說，DRAM部分，華邦電正式自DDR3跨向DDR4，下半年DDR4大量出貨將帶動營運成長。NOR部分，因大陸供應商近期轉去做邏輯晶片，供給減少，此趨勢讓NOR供需接近平衡，預估明年有機會出現短缺。NAND方面，則估明年供需會很緊。

高雄廠，3月起裝機、5月投產，現在月產能可達1萬5000片，是滿產投產，之前是月產1萬片。資本支出部分，華邦電原定是174億元，目前確定降到160億元，今年上半年已經花100億元，支出主要用於高雄廠和台中廠的生產設備。

快閃記憶體 華邦電

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