日本熊本縣知事計劃8月底訪台 擬赴台積電總部
日本熊本縣政府表示，知事木村敬計劃8月25日至27日訪問台灣3天，期間將造訪台積電（TSMC）總部，並與台積電的幹部等人進行商議。
日本熊本放送（RKK）今天報導，商議的議題包含製造晶片不可或缺的地下水、緩解交通壅塞的對策。報導指出，這將是木村敬就任知事後首度訪台。
台積電總部所在地就位於「新竹科學園區」，木村敬屆時也會參訪竹科。
位於熊本縣菊陽町的台積電1廠預計今年10月到12月開始量產，並在年底前於1廠相鄰地區動工興建2廠。
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