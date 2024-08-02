快訊

奧運游泳／蝶腳動作出問題 韓安齊女子200混遭判失格

奧運桌球／打下林昀儒17歲法國新星 4強賽遭樊振東完全輾壓

奧運田徑／「跨欄正妹」張博雅100公尺分組第3 衝進正式預賽

日本熊本縣知事計劃8月底訪台 擬赴台積電總部

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本熊本縣政府表示，知事木村敬計劃8月25日至27日訪問台灣3天，期間將造訪台積電（TSMC）總部，並與台積電的幹部等人進行商議。

日本熊本放送（RKK）今天報導，商議的議題包含製造晶片不可或缺的地下水、緩解交通壅塞的對策。報導指出，這將是木村敬就任知事後首度訪台。

台積電總部所在地就位於「新竹科學園區」，木村敬屆時也會參訪竹科。

位於熊本縣菊陽町的台積電1廠預計今年10月到12月開始量產，並在年底前於1廠相鄰地區動工興建2廠。

台積電 日本 竹科

延伸閱讀

曾與捕鯨船對峙！知名反捕鯨人士格陵蘭遭逮 日本要求丹麥引渡

日本高股息概念股受惠 中信ETF 00956掌握資金輪動題材

台股大逃殺！台積電900元關卡拉警報 市值再降至23.5兆

ADR大跌4.6% 台積電918元開盤失守季線、市值23.8兆元

相關新聞

社群可低價申購台積電庫藏股？ 公司澄清：詐騙不要上當

最近詐騙手法層出不窮，社群網路傳假投資廣告稱可低價申購台積公司庫藏股，對此台積電（2330）今日發布澄清，強調詐騙不要上...

聯電2023年再生能源占比翻倍成長 穩健推動能源轉型

聯電（2303）2021年宣示於2050年全面採用再生能源，並加入RE100國際再生能源倡議後，最新統計指出，2023年...

宏碁Acer Day即將登場 今年聚焦 AI 智能

宏碁（2353）2017年發起的Acer Day活動，今年邁入第八年，今年以「AI'm Limitless AI智能Go...

用AI感測活動度或即時分析90秒腦波 仁寶推出多項協助銀髮族工具

2024高齡健康產業博覽會今日登場，多家科技產業參展。其中，仁寶集團旗下子公司展示不少以AI做為替銀髮族感測或評量的工具...

網傳低價申購台積電庫藏股是詐騙 台積籲別上當

詐騙手法不斷更新，社群網路傳假投資廣告，稱可低價申購台積電庫藏股。台積電今（2）日發出聲明強調，這是詐騙，公司將保留法律...

華邦電Q2轉盈！每股純益0.41元 今日法說釋新指引

記憶體廠華邦（2344）今日下午舉行法說會，會前先行公布第2季財報，受惠記憶體價格上漲，第2季轉虧轉盈，稅後純益17.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。