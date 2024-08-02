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資策會打造「未來體驗創新實驗室」 共創樂齡運動健康解方

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
資策會與Curves台灣區總代理韻智科技2日簽署MOU，圖為貴賓合影，右起為：台灣長期照護專業會理事長張志明、資策會數轉院院長林玉凡、資策會執行長卓政宏、韻智公司董事長李佳蓉及台灣銀髮產業協會理事長李宗勇。圖／資策會提供
資策會與Curves台灣區總代理韻智科技2日簽署MOU，圖為貴賓合影，右起為：台灣長期照護專業會理事長張志明、資策會數轉院院長林玉凡、資策會執行長卓政宏、韻智公司董事長李佳蓉及台灣銀髮產業協會理事長李宗勇。圖／資策會提供

台灣預估2025年將邁入超高齡社會，如何運用數位科技協助長者活得健康、老得有尊嚴，成為政府及民間企業努力的方向。財團法人資訊工業策進會（資策會）打造的「未來體驗創新實驗室」（Future Experience Ecosystem Lab，FEEL）聚焦未來需求的研究，與樂齡健康產業共同探索樂齡健康生活的需求及運動新方式，樂齡健康解決方案成果於2日起至4日在2024高齡健康產業博覽會展出。

資策會執行長卓政宏在開幕致詞時表示，「未來體驗創新實驗室」將從POC（概念驗證）、POS（服務驗證）、POB（商業驗證）到POE（生態驗證），建構跨域融合的創新生態環境。他強調，資策會身為專業第三方服務機構，很高興能運用數位科技攜手產業界共同展示樂齡運動健康解決方案，探索消費者共同需求、共同設計體驗情境，最後共創樂齡促健數位生態系，打造樂齡生活示範與科技體驗場域，才能提升樂齡者生活品質，創造美好的「樂齡生活」。

資策會數位轉型研究院（數轉院）院長林玉凡也提到，資策會從2008年起，創建Living Lab生活實驗室歷經推廣、實證與開放共創等三個階段，協助新創公司、廠商從雛型、實證、驗測到落地應用的過程。目前，Living Lab+進化成「未來體驗創新實驗室」，以生態圈的概念，聚焦壯世代未來需求的研究，專注於樂齡健康領域，與高齡健促相關領域產業共創。實驗室也會運用生成式AI（GAI）、沉浸式體驗、虛擬健身教練等方式，創造「運動場即遊樂園」的嶄新體驗。

值得一提的是，資策會於8月2日與國際知名女性運動健身品牌Curves台灣區總代理韻智股份有限公司簽訂合作備忘錄（MOU），未來運動數據將導入更多的「運動數據共創數位健身與體驗科學推動」，提供個性化健康監控和運動指導，創造更多元的跨領域合作。

資策會於2024高齡健康產業博覽會中，展出逾10項技術，包含雄感動樂齡健康促進解決方案、WhizToys運動地墊遊戲平台、地板滾球運動互動系統、運動科技健身房、腦力健康訓練、智慧香氛療癒空間、iSAFE照護感知系統、福氣陪伴機器人、療癒科技紓壓按摩椅墊、療癒科技美麗新轉肌等，提供樂齡者全方位的運動照護。「數位體驗X創價生活」主題館不僅是一場展示運用數位化創新技術的盛會，更展現資策會及參展業者間共創的具體成果，共同塑造「未來體驗創新實驗室」的未來產業藍圖。

資策會 運動

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