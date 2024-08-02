宏碁Acer Day即將登場 今年聚焦 AI 智能

宏碁（2353）2017年發起的Acer Day活動，今年邁入第八年，今年以「AI'm Limitless AI智能Go無限」為主題，秉持宏碁使命-透過科技打破人機藩籬，於暑假時間舉辦活動與民眾分享最新產品及同樂。人工智慧已經成為人們生活中的重要影響力，拓展了創意和想像的領域。Acer 認識到這些變化，致力於為個人提供探索無限可能性、實現想法所需的工具。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，「Acer Day campaign年年帶動銷售，受到消費者與通路夥伴的肯定迴響；隨著 Acer 不斷轉型成為生活品牌，我們持續致力於創新科技豐富日常體驗。今年的活動藉由主題「AI'm Limitless」在突顯 Acer 的 AI 驅動和多樣化產品如何提升用戶體驗，透過創意促成發展可能性。

宏碁推出多元AI創新科技，包括Swift Go、Swift 14 AI輕薄AI筆電、Aspire C、RevoBox AI電腦，符合學生、上班族、專業人士需求，讓大家都能透過AI技術，帶來全新改變。

今年Acer Day活動號召PAP各區名人包括超人氣女團、歌手、設計師、旅遊部落客等等一同響應！台灣則邀請擁有三重身分的知名歌手、主持人、舞者-溫妮來體驗Acer AI PC，並化身Acer AI特務拍攝任務影片，於8/3現身台中LalaPort與民眾同歡。同時宏碁本周開始也邀請民眾參加 Acer 的社群挑戰，鼓勵探索AI新技術、並發揮創意，周周有挑戰，還可抽到Acer精美好禮。

慶祝8/3 Acer Day，宏碁陸續於Acer官方商城(Acer Store)、MOMO購物網、PChome24h購物及蝦皮商城等，進行Acer獨有品牌活動，推出眾多優惠，最高下殺1.7萬元，務必把握機會。