用AI感測活動度或即時分析90秒腦波 仁寶推出多項協助銀髮族工具

2024高齡健康產業博覽會今日登場，多家科技產業參展。其中，仁寶集團旗下子公司展示不少以AI做為替銀髮族感測或評量的工具。例如「AI腦波評估壓力&失智風險」產品，通過AI即時分析90秒腦波訊號，提供可量化的壓力評估指標，

仁寶董事長陳瑞聰指出，仁寶投入醫療版圖7年多來在各個細分領域皆有成果，針對2025年台灣進入超高齡社會，集團將持續拓展智慧醫療布局與投資，希望能一同減輕社會健康照護負擔。

仁寶此次展示多項智慧健康的成果，涵蓋遠距復健、高齡照護、壓力評估及聽力解決方案，集團參與之子公司及單位包括：神寶醫資、仁寶i照護、宏智生醫、安禾聽力、及勤立生物科技。其中，神寶醫資展示「AI來幫忙，測測活動度」，這款用於遠距復健的動態感測器，能運用雲端將醫師給予的復健建議送到民眾家中，在家就能完成復健，節省往返診所的頻率。

「仁寶i照護」今展示台灣最大規模的照護平台，提供企業雲端ERP及養護醫衛管理及照護教育網。公司表示，平台自2018年推出以來，已被超過1500家機構採用，為60萬名長者提供了2億5千萬次的照護服務，顯著提升照護品質與專業照護人員的技能。

宏智生醫展示「AI腦波評估壓力&失智風險」產品，通過AI即時分析90秒腦波訊號，提供可量化的壓力評估指標，是心理健康篩檢及臨床輔助診斷的有力工具。仁寶表示，公司致力推動最新AI科技在醫療領域和健康促進方面的應用，尤其是精神醫療和心理健康等較少受關注的領域；目前已應用於國內多家大型醫院的精神科和身心科診所，並計畫擴大應用範圍。

安禾聽力（Andhear）為專業聽力市場的最佳合作夥伴，展示產品將包括Andvoice聽力檢測套件、Andpods專業輔聽器與電視串流設備。提供聽力中心、連鎖聽力適配通路及醫療院所完整的聽力解決方案如：精準客戶目標、多樣化產品線與完善的售後服務，全面提升消費者需求與通路商的銷售目標。

勤立生物科技則展示「4in1全家人的優善選擇」旗鑑型多功能血糖機，專為家庭及臨床醫療院所設計，操作簡便，並可將數據同步至手機應用程式，讓使用者隨時掌握健康狀況。