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網傳低價申購台積電庫藏股是詐騙 台積籲別上當

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
社群網路傳假投資廣告，稱可低價申購台積電庫藏股。台積電發出聲明強調，這是詐騙，公司將保留法律追訴權。圖/台積電提供
社群網路傳假投資廣告，稱可低價申購台積電庫藏股。台積電發出聲明強調，這是詐騙，公司將保留法律追訴權。圖/台積電提供

詐騙手法不斷更新，社群網路傳假投資廣告，稱可低價申購台積電庫藏股。台積電今（2）日發出聲明強調，這是詐騙，公司將保留法律追訴權，請民眾不要上當。

台積電今日發布聲明指出，最近詐騙手法層出不窮，社群網傳假投資廣告稱可低價申購台積電庫藏股，實為詐騙。公司不曾參與任何投資或股票買賣相關的公開團體、刊登這類廣告、或分享投資理財經驗。社群網路的投資廣告稱可低價申購台積電庫藏股，實為詐騙，請民眾明鑑不要上當。對於詐騙情事，公司保留法律追訴權。

台積電今年6月14日至6月28日自集中交易市場買回3249張公司股票，總金額30.89億元，平均每股買回價格950.81元，買回的股票將辦理銷除，抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，維護股東權益。

台積電 詐騙

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