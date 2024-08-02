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華邦電Q2轉盈！每股純益0.41元 今日法說釋新指引
記憶體廠華邦（2344）今日下午舉行法說會，會前先行公布第2季財報，受惠記憶體價格上漲，第2季轉虧轉盈，稅後純益17.23億元，每股純益為0.41元，終止連三季虧損，並弭平第一季虧損，上半年每股純益0.3元。
華邦電昨天先公告第2季合併營收214.84億元，季增6.8%，年增14.2%；毛利率33.1%，季增5.5個百分點，年增1.8個百分點，稅後純益17.23億元，轉虧為盈，每股純益為0.41元，上半年每股純益0.3元。
華邦董事會昨日決議，依最新技術進度與市場需求規劃財務模型，高雄廠生產與研發設備預算由284億元下修至179.4億元，減少104.6億元，以因應未來CUBE等產品規劃需求。
華邦電董事長焦佑鈞稍早表示，半導體景氣已如期在第1季落底，第2季回溫，從華邦電第2季營運表現即可看出端倪。他也認下半年營收可望維持上半年的成長力道，全年營運會優於去年。總經理陳沛銘也補充，華邦電產能處於滿載狀態，且出貨數量也大於製造數量，象徵庫存水位持續降低。
華邦電今日股價在大盤重挫逾800點下，仍維持紅盤之上，表現相對強勢。
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