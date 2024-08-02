AI手機需求增溫 慧榮Q2營收超過預期

快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技今日公布第2季財報，營收2億1067萬美元，季增11%、年增50%；毛利率46%，增加1個百分點 ，稅後純益3,246萬美元，每單位稀釋的美國存託憑證純益0.96美元(換算約新台幣31元)。

慧榮第2季營收結構，固態硬碟（SSD）控制晶片營收比上一季季成長0%~5%，年增25%~30%；eMMC/UFS控制晶片營收較上一季成長25%~30%，比去年同期大幅成長190%~195%；SSD解決方案營收較上一季成長20%~25%，年減5%~10%。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第2季不僅營收超過財測高標，毛利也達到預期高標。其中，SSD控制晶片營收已連續五季成長，且來自eMMC和UFS業務成長加速，因為智慧型手機OEM廠商預期下半年將出現季節性增長。

展望未來，苟嘉章表示，受惠於NAND大廠控制晶片外購比率不斷增加，公司和NAND客戶合作的新案在今年將持續放量，成為營收和獲利長期成長的根基。專為PC和智慧型手機開發的控制晶片具高度差異化，能提供更高效能、高容量和更具成本效益的儲存解決方案，引領客戶進入最先進的市場，例如AI在邊緣裝置的應用。儘管當前SSD產品在零售市場顯現疲軟，大部分消費性電子產品在零售市場需求不佳，有信心憑藉NAND大廠客戶OEM業務的持續強勁成長，全年展望仍將達到先前預期的水準。

慧榮預估2024年第3季營收將介於2億零500萬至2億1,600萬美元之間，將介於季減少2.5%或季增2.5%，比去年同期成長19%-25%；毛利率介於46%至47%之間。全年營收將介於8億至8.3億美元之間，比去年成長25%-30%，毛利率介於46%至47%，維持先前上修的目標。