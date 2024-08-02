社群可低價申購台積電庫藏股？ 公司澄清：詐騙不要上當
最近詐騙手法層出不窮，社群網路傳假投資廣告稱可低價申購台積公司庫藏股，對此台積電（2330）今日發布澄清，強調詐騙不要上當。
台積電股價先前破千，成為市場話題，雖然近期股價展開修正，但仍在900元以上，仍是零股交易熱門，而近期詐騙手段推陳出新，除了先前假冒台積電董事長魏哲家等管理層宣傳投資理財，引發台積電大動作澄清，近期又有新一波手段為號稱有管道取得台積電便宜股票，對此台積電今日特別再度發出澄清，呼籲大眾不要上當。
台積電澄清全文如下：
最近詐騙手法層出不窮，社群網路傳假投資廣告稱可低價申購台積公司庫藏股，實為詐騙。台積公司不曾參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。請大家明鑑不要上當。如有詐騙情事，本公司亦保留法律追訴權。
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