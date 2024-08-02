快訊

吃涮涮鍋驚見「小強湯底」！ 消費者怒檢舉　涮乃葉道歉回應了

異國婚姻20年！資深媒體人范琪斐宣布離婚 認「近因是第三者」

奧運拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」

社群可低價申購台積電庫藏股？ 公司澄清：詐騙不要上當

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
最近社群網路傳假投資廣告稱可低價申購台積公司庫藏股，對此台積電（2330）今日發布澄清，強調詐騙不要上當。路透
最近社群網路傳假投資廣告稱可低價申購台積公司庫藏股，對此台積電（2330）今日發布澄清，強調詐騙不要上當。路透

最近詐騙手法層出不窮，社群網路傳假投資廣告稱可低價申購台積公司庫藏股，對此台積電（2330）今日發布澄清，強調詐騙不要上當。

台積電股價先前破千，成為市場話題，雖然近期股價展開修正，但仍在900元以上，仍是零股交易熱門，而近期詐騙手段推陳出新，除了先前假冒台積電董事長魏哲家等管理層宣傳投資理財，引發台積電大動作澄清，近期又有新一波手段為號稱有管道取得台積電便宜股票，對此台積電今日特別再度發出澄清，呼籲大眾不要上當。

台積電澄清全文如下：

最近詐騙手法層出不窮，社群網路傳假投資廣告稱可低價申購台積公司庫藏股，實為詐騙。台積公司不曾參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。請大家明鑑不要上當。如有詐騙情事，本公司亦保留法律追訴權。

台積電 詐騙

延伸閱讀

黃仁勳要求設「專用CoWoS產線」遭台積電拒 知情人曝：場面緊張尷尬

台積電傳攜手群創 這步棋…甩開兩大對手

影／川普向台灣要保護費！台積電一度摜破千元 魏哲家：擴廠計畫不變

台積電法說會／魏哲家：CoWoS供不應求 攜手封測夥伴盼供需平衡

相關新聞

社群可低價申購台積電庫藏股？ 公司澄清：詐騙不要上當

最近詐騙手法層出不窮，社群網路傳假投資廣告稱可低價申購台積公司庫藏股，對此台積電（2330）今日發布澄清，強調詐騙不要上...

AI 伺服器火 仁寶憑「7產品」獲三巨頭青睞、成功搶單

隨著4年1屆的奧運盛會在巴黎隆重登場，外界也發現今年主辦方在會場布置上，大量採用來自世界各國的科技產品，而這也在全世界掀...

廣達乘AI巨浪！傳H100 AI機櫃最快8月出貨

隨著AI熱潮響破天際，代工大廠廣達（2382）也透過旗下雲達搶進AI應用市場，近半年來受AI伺服器市場利多輪動加持，股價...

高齡健康博覽會開幕 代工三雄挾AI展拳腳、搶銀髮商機

由生策會、生策中心與經濟部產發署、經濟部技術司、國家衛生研究院及數發部合辦的「第一屆高齡健康產業博覽會」於2日正式揭開序...

美超微液冷 AI 機櫃將支援 NVIDIA 協作平台！為數位孿生加速

AI熱潮持續升溫，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 2日宣布，旗下最新的機櫃級隨插即用「液冷AI...

Meta加碼AI基建帶旺台鏈 廣達、雙鴻等將受惠

臉書母公司Meta上季財報與本季財測超乎市場預期，並高喊「AI讓廣告業務賺更多」，宣示將砸巨資投入AI基礎建設，上調20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。