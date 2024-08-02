高齡健康博覽會開幕 代工三雄挾AI展拳腳、搶銀髮商機

由生策會、生策中心與經濟部產發署、經濟部技術司、國家衛生研究院及數發部合辦的「第一屆高齡健康產業博覽會」於2日正式揭開序幕，此次活動邀請到總統賴清德、國科會主委吳誠文、經濟部長郭智輝等代表同台，而代工三雄緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）旗下英華達也都各自派出代表參加，並將於現場秀出最新的健康AI發展成果。

主辦單位指出，台灣預計在2025進入超高齡社會，等於65歲以上人口將超過468萬，「長壽新經濟」商機高達3.6兆元，是下一波重要產業趨勢，而這場高齡健康產業博覽會於今日在台北世貿一館登場，為期三天的活動將以健康、智慧、快樂三大主軸，向大眾呈現出高齡生活新樣態解方。

主辦單位透露，本次大會將由總統賴清德出席主持，並在今日上午10點於世貿一館正式宣布揭開序幕，而此次開幕式中，也將正式公告本年度由推動委員遴選出來的「十大高齡友善科技、產品與服務」，並由出席的於產官學研醫大咖，一同攜手討論台灣目前所面臨到的超高齡社會挑戰，齊心與把握長壽新經濟發展機遇！

代工廠仁寶這次特意攜手子公司宏智生醫一同參與，而宏智生醫也不負眾望，成功入列近日剛揭曉的「2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」獲獎名單，並以旗下自研的產品一舉拿下「年度產業創新獎」的殊榮。仁寶表示，由於國內50歲以上憂鬱症盛行率高達16.3%，但7成未就醫，主要因病識感不足及心理健康問題被汙名化。而團隊則將藉由「憂可視腦波壓力評估系統」，解決這個問題。