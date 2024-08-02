AI 伺服器火 仁寶憑「7產品」獲三巨頭青睞、成功搶單

隨著4年1屆的奧運盛會在巴黎隆重登場，外界也發現今年主辦方在會場布置上，大量採用來自世界各國的科技產品，而這也在全世界掀起一波創新科技實力的競爭。而代工大廠仁寶（2324）旗下伺服器團隊2日也承接奧運的熱度，將旗下三大伺服器產品，依序排在跑道並透露「2024伺服器競賽」已然開跑。

近年AI伺服器商機火熱，代工大廠普遍大力投入，雖然仁寶腳步相對落後，不過仍獲得不錯的表現，據悉，目前旗下已擁有包括「機架式伺服器、液體冷卻、通用伺服器1U、通用伺服器2U、HPC、儲存伺服器、GPU伺服器」等7大產品，而整個伺服器團隊約有700人，相較同業普遍1,500至2,000人，而仁寶團隊則還在努力擴充。

據悉，仁寶今日在社群平台貼出由旗下三大伺服器產品「SG220-2、SD220-8、SR220-2」組成的跑道，除了向讀者提問「最近有沒有在電視上或親自看過全國比賽？」，也直言旗下的伺服器也在進行比賽，種類包括「AI 伺服器、高密度伺服器、全快閃記憶體系統、直接液體冷卻、浸沒式冷卻系統」等，並認真提問「哪一個會被排上第一位？」

對此，仁寶也直言，未來會持續將更多心力轉往發展「AI伺服器」，並積極補足研發動能，包括水冷式散熱、電源及測試等面向，未來併購方向與策略也將聚焦AI伺服器領域，尋求更多併購機會或國外合作夥伴。而目前仁寶已跟超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）等多家大廠，達成「戰略合作伙伴」的關係。

事實上，放眼全球伺服器代工供應鏈，目前整體市占率已全都由來自台灣的10間伺服器代工廠拿下，其佔比依序為：鴻海43%、廣達17%、緯創14%、英業達12.8%、美超微7.6、神達1.8%、技嘉1.5%、環鴻0.8%、仁寶0.6%、和碩0.2%。由此可知，仁寶雖然起步較晚，但已跟上腳步，成功入手部分市佔。