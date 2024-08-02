廣達砸千萬犒賞員工！每人加發2000元 下月還有一包

隨著AI熱潮響破天際，代工大廠廣達（2382）也透過旗下雲達搶進AI應用市場，近半年來受AI伺服器市場利多輪動加持，股價也不斷狂飆，而團隊也因多年的布局，成功拿下三大美系雲端服務供應商（CSP）GB200伺服器代工大單，而公司為犒賞旗下員工一年來的辛勞，也寄出內部信宣布「加發員工福利點數，每人2000元」吸引市場關注。

近年市場掀起的「AI巨浪」，也讓代工大廠廣達的股價狂飆，連連刷新近23年以來的最高紀錄，而這也讓創始人林百里的身價直衝天際，一舉坐上首富寶座，不過外界最為關注的部分，其實還是「員工福利制度及補貼」。事實上，廣達員工薪水已經比大部分系統廠還要好很多，並且也都有固定的調薪、幅度也都很不錯。

而董事長林百里面對旗下員工的各項福利制度，也都非常重視、缺一不可。據悉，只要身為集團內部的員工，都可享受到伙食津貼、生日禮劵、婚喪生育津貼等現金補助，而公司也提供自選式福利方案，供員工們能在不同的品項間以福利點數來自由消費。而此次每人加發的點數都已入袋，

根據證交所近日在「公開資訊觀測站」公布的去(2023)年度上市櫃公司全體員工的薪酬資訊顯示，代工廠廣達電腦，非擔任主管職的員工總數合計約為1萬人（10,352人），若以此次內部信宣布的「每人加發2千元」計算，合計將發出超過2千萬元（約合新台幣20,704,000元），也讓市場民眾紛紛感到羨慕不已。

內部員工透露，每人每天中午都會補助55元餐費，而每位員工加班滿2個小時，也都會收到公司自動發放60元的晚餐補貼，事實上員工餐廳內販售的大部分餐點價格都不貴，午餐價位落在60或70元之間，所以大家每天午餐實際要花的錢頂多只要5元就可以吃飽。至於，發放的福利點數，也可用於中午午餐，進駐公司內的7-11、星巴克、健身房等通通都可以使用。

他繼續分享，點數發放額度每個人都會有微小的差距，但每年度一定都可以領到超過10,000點，而發放時間則分為上、下年度兩次入點（每年1月1日、和下半年某天），但福利點數不得兌現，只能用來吃員工餐廳或公司內其他商店消費，一直留存也不會升值，因此留著不花掉也不會有太大效益，因此建議大家能用就用，不用太綁手綁腳。