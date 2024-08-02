美超微液冷 AI 機櫃將支援 NVIDIA 協作平台！為數位孿生加速

AI熱潮持續升溫，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 2日宣布，旗下最新的機櫃級隨插即用「液冷AI SuperCluster」解決方案，其產品線將再添新秀。美超微指出，團隊為提供客戶更流暢的企業級生成式AI增強型的3D工作流程，特地為晶片大廠輝達（NVIDIA）最新的「Omniverse協作設計平台」設計出專屬的擴展設備。

美超微指出，AI 受到各行各業及大眾的注意，應用也更為多元，而三大美系雲端服務供應商（CSP）為繼續提升AI 運算效能，也各自推出多款全新且更高性能的 AI 運算相關產品，而美超微為及早搶佔市場商機，推出專為雲端原生解決方案所設計的新產品「液冷型 AI 資料中心（SuperCluster）」。

美超微透露，該款可立即部署的資料中心，除了已特別針對「輝達AI Enterprise 軟體平台」進行最佳化，讓客戶擁有高達4倍的AI訓練以及30倍的推論效能，同時還可以節省額外產生的成本，而此次團隊也基於以上的基礎，持續開發出，專為Omniverse設計的一系列全新產品。

事實上，Omniverse 是一款具有革命性技術的協作平台，不僅能讓創作者和開發者團隊之間，順暢的達成合作，也能讓客戶從協同3D 設計到開發都無往不利，進而釋放新的創造潛能和提升效率。不過由於本身需處理的工作量大幅提升，基礎設施則面臨到急需高速和低延遲網路結構的挑戰，而此次新品也憑藉搭載Supermicro NVIDIA OVX™ L40S 系統，打造出專為Omniverse 設計的全新可擴展設備。

對此，美超微強調，原先是針對LLM訓練、深度學習以及大規模與大批量推論最佳化，而團隊透過這種隨插即用的解決方案，持續提升客戶們所使用到的實際效能及簡化企業級生成式AI增強型3D工作流程，則在SuperCluster解決方案的產品群組中，額外新增一系列配備「Supermicro NVIDIA OVX™ L40S 系統」的新成員。