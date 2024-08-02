鴻海AI肌肉科技日上秀 市場關注黃仁勳是否出席

鴻海（2317）成立50周年，今年的鴻海科技日提前在10月8日與9日舉辦，以加速想像力（Accelerating Imagination）為主題，去年輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳來台首度參加，引起轟動，今年是否仍會前來站台，受到關注。鴻海發言人巫俊毅昨（1）日表示，「請大家拭目以待」。

今年鴻海科技日以人工智慧（AI）為主軸，環繞電動車、智慧製造與智慧城市三大平台，場地規模擴大逾一倍，除供應鏈夥伴與投資人，也開放給民眾參觀。

鴻海50周年系列活動

法人表示，鴻海是輝達最新的GB200 AI伺服器最大的合作夥伴，去年鴻海科技日，黃仁勳首度出席站台力挺鴻海。

鴻海董事長劉揚偉在今年3月舉辦的輝達GTC大會率隊力挺；黃仁勳6月來台參加台北國際電腦展時，第一個訪問（不公開行程）的供應商就是鴻海。2017年輝達向Open AI交付的第一台AI伺服器就是與鴻海攜手開發，顯示出雙方在AI領域的合作既深且久。

針對今年鴻海科技日規劃，巫俊毅說，今年提前到10月8日、9日舉行，展覽場地從南港展覽館二館移到一館，可以更有彈性規劃場地。另外，科技日第二天會開放給所有民眾來參觀，因此規模預計會增加一倍以上。

科技日也會邀請更多上游供應鏈夥伴，以及下游潛在合作客戶前來共襄盛舉，巫俊毅強調，今年最重要的展現是鴻海多年以來累積的AI實力，因此今年的主軸就是AI，喊出的口號叫「Accelerating Imagination」，AI一定是在這個活動裡非常重要的元素。

另外就是新產品發表，一定會展示最新的電動車。

他說，鴻海集團有個三大平台，分別是智慧製造、智慧電動車跟智慧城市，會充分展現三大平台，以及三大平台如何與AI結合應用的場景。