高通看淡智慧手機出貨 大立光、敦泰、新鉅科等非蘋供應鏈受影響

高通31日於財報會議釋出上季財報及本季財測都優於市場預期，惟對智慧手機市場相對保守，預期今年全球智慧機出貨量僅較去年持平或成長個位數百分比，引發市場疑慮。

法人指出，聯發科（2454）日前法說會甫釋出本季營運旺季不太旺的訊息，高通也對今年市況看法保守，牽動大立光、敦泰、新鉅科等非蘋手機供應鏈出貨。

高通執行長艾蒙則信心喊話，強調AI擴大高端產品市場規模，即便在一個增長平緩或低增長的市場中，高通高端產品實際上增長更快，「我們也看到了這點」。

艾蒙強調，對AI帶來的未來商機感到興奮，有望掀起換機潮，也看好應用於PC的驍龍X系列晶片前景。宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟、三星等品牌已有搭載高通晶片的AI PC開始銷售。

法人認為，高通搭上AI應用百花齊放列車，助益其高階晶片出貨，也將擴大對台積電投片，帶動台積電先進製程訂單熱轉，後段封測協力廠日月光投控、京元電也將受惠。

高通看好AI商機，一度激勵周三盤後勁揚約7%，但隨著公司釋出今年智慧手機市場保守看的訊息，盤後股價翻黑收市，周四早盤則下跌逾5%。

高通在截至6月23日的年度第3季（上季）財報中，非GAAP稀釋每股純益為2.33美元，營收年增11％至94億美元，優於分析師預估。

其中，QCT半導體事業營收成長12％到81億美元，手機營收成長12％到59億美元，汽車營收大增87％至8.11億美元，都高於預期。同時，聚焦授權事業的QTL部門營收則增加3%至13億美元，略低於預估。

展望本季，高通預測，非GAAP稀釋每股純益將介於2.45至2.65美元，營收將介於95億至103億美元之間，其中QCT部門營收預料將介於81億至87億美元，都高於市場預期。

艾蒙對手機市場相對保守，預期今年全球出貨量將較去年持平或成長個位數百分比。聯發科日前於法說會提到，2024年全球智慧機市場出貨量估僅低個位數百分比成長。