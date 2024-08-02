快訊

雲端發票APP更新變日記？「工程師的故事」曝減肥苦事 網敲碗：期待連載

颱風中斷9天 花蓮到台北火車通了！遊客：感謝台鐵辛苦搶修

被殺的哈瑪斯領袖：難免之子如何爬上大位？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高通看淡智慧手機出貨 大立光、敦泰、新鉅科等非蘋供應鏈受影響

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導
高通對智慧手機市場相對保守。圖為Google Pixel 8 Pro。 路透社
高通對智慧手機市場相對保守。圖為Google Pixel 8 Pro。 路透社

高通31日於財報會議釋出上季財報及本季財測都優於市場預期，惟對智慧手機市場相對保守，預期今年全球智慧機出貨量僅較去年持平或成長個位數百分比，引發市場疑慮。

法人指出，聯發科（2454）日前法說會甫釋出本季營運旺季不太旺的訊息，高通也對今年市況看法保守，牽動大立光、敦泰、新鉅科等非蘋手機供應鏈出貨。

高通執行長艾蒙則信心喊話，強調AI擴大高端產品市場規模，即便在一個增長平緩或低增長的市場中，高通高端產品實際上增長更快，「我們也看到了這點」。

艾蒙強調，對AI帶來的未來商機感到興奮，有望掀起換機潮，也看好應用於PC的驍龍X系列晶片前景。宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟、三星等品牌已有搭載高通晶片的AI PC開始銷售。

法人認為，高通搭上AI應用百花齊放列車，助益其高階晶片出貨，也將擴大對台積電投片，帶動台積電先進製程訂單熱轉，後段封測協力廠日月光投控、京元電也將受惠。

高通看好AI商機，一度激勵周三盤後勁揚約7%，但隨著公司釋出今年智慧手機市場保守看的訊息，盤後股價翻黑收市，周四早盤則下跌逾5%。

高通在截至6月23日的年度第3季（上季）財報中，非GAAP稀釋每股純益為2.33美元，營收年增11％至94億美元，優於分析師預估。

其中，QCT半導體事業營收成長12％到81億美元，手機營收成長12％到59億美元，汽車營收大增87％至8.11億美元，都高於預期。同時，聚焦授權事業的QTL部門營收則增加3%至13億美元，略低於預估。

展望本季，高通預測，非GAAP稀釋每股純益將介於2.45至2.65美元，營收將介於95億至103億美元之間，其中QCT部門營收預料將介於81億至87億美元，都高於市場預期。

艾蒙對手機市場相對保守，預期今年全球出貨量將較去年持平或成長個位數百分比。聯發科日前於法說會提到，2024年全球智慧機市場出貨量估僅低個位數百分比成長。

智慧手機 營收 高通

延伸閱讀

窗簾無拉繩，幼兒更安全

HBM市場落後SK海力士 三星電子晶片部門主管：職場文化要改！

台積、聯發科 四檔放閃

俄國會提案懲罰官兵作戰用智慧手機 軍事部落客批活在另一個星球

相關新聞

廣達砸千萬犒賞員工！每人加發2000元 下月還有一包

隨著AI熱潮響破天際，代工大廠廣達（2382）也透過旗下雲達搶進AI應用市場，近半年來受AI伺服器市場利多輪動加持，股價...

美超微液冷 AI 機櫃將支援 NVIDIA 協作平台！為數位孿生加速

AI熱潮持續升溫，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 2日宣布，旗下最新的機櫃級隨插即用「液冷AI...

Meta加碼AI基建帶旺台鏈 廣達、雙鴻等將受惠

臉書母公司Meta上季財報與本季財測超乎市場預期，並高喊「AI讓廣告業務賺更多」，宣示將砸巨資投入AI基礎建設，上調20...

高通看淡智慧手機出貨 大立光、敦泰、新鉅科等非蘋供應鏈受影響

高通31日於財報會議釋出上季財報及本季財測都優於市場預期，惟對智慧手機市場相對保守，預期今年全球智慧機出貨量僅較去年持平...

科技人多忙？海英俊買普吉島「分時度假」20年沒去過

台達電（2308）前董事長海英俊意外8月1日現身半年報法說會現場，向支持台達電的法人及媒體致謝與道別，他透露退休後生活計...

鴻海AI肌肉科技日上秀 市場關注黃仁勳是否出席

鴻海成立50周年，今年的鴻海科技日提前在10月8日與9日舉辦，以加速想像力（Accelerating Imaginati...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。