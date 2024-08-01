Meta串聯元宇宙 宏達電、驊訊樂

Meta宣布將擴大投資AI基礎建設，不僅是為了帶來更高的廣告收益，執行長祖克伯更宣示要用AI驅動智慧眼鏡，及一系列的「元宇宙」虛擬世界，催動更多元宇宙商機。Meta元宇宙發展投資不手軟，更要用AI串聯元宇宙，引爆元宇宙商機熱轉，宏達電、驊訊等台灣元宇宙概念股同步受惠。

祖克伯對元宇宙懷有壯志雄心，這次財報會議宣布Meta調高資本支出之餘，也強調會大舉支出於長期計畫，包含AI驅動的智慧眼鏡，及一系列的「元宇宙」虛擬世界。Meta旗下負責催生這些未來技術的Reality Labs公布，上季虧損近45億美元，雖然持續虧損，但祖克伯持續力挺。

法人指出，Meta投資AI不僅為了廣告，也宣示AI驅動的智慧眼鏡，及一系列的「元宇宙」虛擬世界，突顯祖克柏對打造這項「下世代個人運算基礎」深具信心。隨著Meta相關投資不手軟，催生元宇宙發展，宏達電（2498）、驊訊等台灣元宇宙概念股也將同步受惠。

業界人士指出，祖克柏雖然近年來持續將元宇宙部門進行組織重整，但並未放棄元宇宙市場，而當前唯一有機會能拯救元宇宙的配方，很可能就是AI，因為將AI導入元宇宙後，或許元宇宙的應用面以及市場接受度就有機會擴大。

無獨有偶，宏達電董事長王雪紅今年也曾在股東會指出，公司正在積極把握AI與元宇宙帶來的機會，透過這兩項新穎科技打造出更多新產品，並藉此開拓全新的市場。

另外，驊訊音訊晶片產品也傳出打進Meta新一代智慧眼鏡裝置平台供應鏈，Meta力推智慧眼鏡作為元宇宙基礎商品，驊訊同步受惠。