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Meta加碼AI基建帶旺台鏈 廣達、雙鴻等將受惠

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者陳昱翔林薏茹／綜合報導
臉書母公司Meta上季財報與本季財測超乎市場預期。 路透通訊社
臉書母公司Meta上季財報與本季財測超乎市場預期。 路透通訊社

臉書母公司Meta上季財報與本季財測超乎市場預期，並高喊「AI讓廣告業務賺更多」，宣示將砸巨資投入AI基礎建設，上調2024年資本支出，低標較原估值大增20億美元（近新台幣650億元），並預告明年持續擴增。Meta擴大AI伺服器投資力道，帶旺代工廠廣達、緯穎，以及散熱廠雙鴻、晟銘電等協力廠。

Meta為全球前四大雲端服務供應商（CSP），與亞馬遜、微軟、Google齊名。Meta釋出亮眼財報與財測，顯示正逐漸收割過去大量投資AI領域的成果，透過AI助力，重新打造廣告技術，銷售目標更明確、更個人化的廣告，展現「AI變現」帶來的效益，也緩解市場對科技巨頭AI變現前景的擔憂。

Meta財報會議重點
Meta財報會議重點

為藉助AI帶旺廣告收益，Meta宣布將持續投入大筆資金在AI基礎建設，並提高全年維持資本支出區間下緣，由原訂350億美元至400億美元，上調至370億美元至400億美元，並預告明年資本支出還會再大幅增加，市場對此用力按讚，激勵Meta 1日美股早盤大漲逾9%。

Meta斥巨資投入AI基礎建設，將為台廠供應鏈挹注強勁的訂單動能。其中，廣達為Meta伺服器主力代工廠、囊括五成占比，緯穎也吃下Meta代工大單，來自Meta的營收占比超過五成，為緯穎最大客戶，兩家代工廠都將大啖Meta AI商機。

散熱廠雙鴻、機殼廠晟銘電也將迎來強勁動能，點燃下半年業績成長引擎。雙鴻原本就是Meta資料中心伺服器散熱供應鏈之一，雙方合作甚久，進入AI時代後，雙鴻主要負責供應水冷板，扮演主要供應商，目前已開始出貨，預估第4季起將大量交貨。

雙鴻水冷板產品已拿下兩大雲端服務供應商（CSP）客戶訂單，其中一家就是Meta，明年水冷板市占率可望超過30%。

晟銘電主要客戶為廣達、緯穎等；由於廣達已接獲Meta的AI伺服器訂單，並預計下半年出貨，外界推估晟銘電也須提前出貨機殼與相關零組件，推升營運向上。

根據Meta公布的財報，上季營收成長22%、達391億美元；純益13.5億美元，年增73.1%，均優於預期。雖然上季成本增加7%，但營收增幅遠超越支出增幅。Meta預估，本季營收將介於385億美元至410億美元，也高於分析師預估。

Meta持續透過AI提高廣告業務效率。上季包括臉書、Instagram、 Messenger及WhatsApp的每日活躍用戶年增7%、超過32.7億人，微網誌服務Threads每月活躍用戶也將觸及兩億人，高於4月的1.5億人，廣告印象平均增加10%，價格也漲一成。

AI Meta

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