台達電電動車事業展望 二度下修

台達電（2308）AI業務熱轉，惟電動車相關業務相對平淡，董事長鄭平昨（1）日坦言，隨著全球電動車市場銷售疲軟，庫存去化緩慢，台達電二度下修今年電動車事業展望。預估相關業務成長幅度將比原先預期縮小，但相關部門還是會賺錢。

台達電原本預估，電動車相關業務年增率可達50%，惟電動車市況低迷，公司於3月法說會下修相關業務增幅至20%，昨日二度下修增幅至12%。

鄭平坦言，電動車市況確實比過往辛苦，但目前電動車市場滲透率已達15%，仍是未來的趨勢，相信市況最終仍會好轉。

鄭平表示，電動車市場短期波動難以預測，去年底時客戶都還在追料，孰料今年初市場就面臨逆風，而且一路下修，未來電動車若要進一步普及，成本勢必還要再降，因為目前電動車仍太貴，比傳統燃油車的價格貴20%至25%。

鄭平指出，無論成本或充電站不足等問題，隨著時間推移，最終都會獲得解決。換言之，電動車的大趨勢並沒有改變，遲早會取代傳統燃油車，對台達電而言，就是要先做好準備，把產品做好最重要。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫認為，電動車趨勢已經發生了，自然很難再走回頭路，成長的過程中起伏在所難免，所幸台達電在工廠端產能、成本控制與生產效率等方面都做得不錯，因此相關部門不但不會虧錢，今年仍會持續賺錢。